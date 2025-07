Perdão da dívida, um investimento na paz

A IV Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento teve início na segunda-feira, 30 de junho, em Sevilha, na Espanha. Até 3 de julho, participantes representando governos, organizações internacionais, instituições financeiras e comerciais, sociedade civil e as Nações Unidas debatem questões emergentes e a urgência da implementação plena dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Ouça e compartilhe

Vatican News

Leia também 13/05/2025 Santa Sé: há países que gastam mais no pagamento da dívida do que com saúde e educação Em seu pronunciamento na 26.ª sessão do Grupo de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento, o arcebispo Balestrero, observador da Santa Sé na ONU em Genebra, sublinhou como os ...

“O atual sistema de dívida serve aos mercados financeiros, não às pessoas. Isso corre o risco de condenar nações inteiras a uma década de crise, ou pior. Chegou a hora de agir com responsabilidade.” As palavras com que, em 20 de junho, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Columbia, em Nova York, acompanhou a apresentação do relatório elaborado pela Comissão do Jubileu, por ele liderada, criada em fevereiro pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais e pela Iniciativa para o diálogo político da universidade nova-iorquina, não deixam dúvidas sobre a gravidade da situação e a urgência de agir.

Sevilha, uma oportunidade única

O organismo, composto por 30 economistas e acadêmicos internacionais, desenvolveu, de fato, “um programa para enfrentar as crises da dívida e do desenvolvimento e criar as bases financeiras para uma economia global sustentável e centrada nas pessoas”, como afirma o título do relatório, disponibilizado para a Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4), em Sevilha, na Espanha, de 30 de junho a 3 de julho. Segundo especialistas, esta é uma oportunidade única – a reunião conta com a presença de governos, organizações internacionais e regionais, instituições financeiras e comerciais, sociedade civil e o sistema das Nações Unidas – para apoiar a reforma da arquitetura financeira global e impulsionar fortemente os investimentos necessários e urgentes para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030.

O impacto no bem-estar

Leia também 01/01/2025 Papa apela aos governantes cristãos para que perdoem as dívidas dos países pobres "Que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas": Francisco apela aos governantes dos países de tradição cristã a darem o bom exemplo, cancelando ou ...

Nos países do Sul global, também conhecidos como países em desenvolvimento, o peso dos juros da dívida está privando os governos dos recursos necessários para financiar os gastos sociais, como saúde, educação, infraestrutura e resiliência climática, minando efetivamente a possibilidade de escapar da pobreza. Substancialmente, 25 anos após a campanha lançada por ocasião do Jubileu de 2000, com intervenções de instituições financeiras internacionais que permitiram a muitos países quitar suas dívidas com os bancos, a dívida voltou a ser um problema sério, pois nesses 25 anos houve uma falta de acordos comuns sobre as regras do "empréstimo responsável". Assim, hoje, 54 países gastam 10% ou mais de suas receitas tributárias para pagar os juros da dívida, um fardo que quase dobrou nos últimos dez anos, com consequências gravíssimas para o bem-estar.

Desigualdades e injustiças

Uma questão relevante, portanto, que, no entanto, não parece interessar à grande mídia, voltada para as guerras em curso, esquecendo, no entanto, que quase sempre por trás dos conflitos existem desigualdades e injustiças que arderam sob as cinzas antes de eclodirem. Sem equidade e justiça, não pode haver paz verdadeira. Colonialismo, guerras e mudanças climáticas não são acidentes da história. São consequência de decisões que, ao longo dos séculos, dificultaram, senão impossibilitaram, a vida em alguns países do hemisfério sul. O escritor e jornalista estadunidense de origem indiana Suketu Mehta escreveu isso claramente: "Os países ricos, ao nos colonizar, saquearam nossos tesouros, impedindo-nos de construir nossas indústrias. Depois de nos terem saqueado durante séculos – lemos em Esta terra é a nossa terra (2021) – partiram, mas não sem antes terem traçado fronteiras que garantam uma condição de conflito permanente entre as nossas comunidades”.

Investir na paz

Leia também 06/06/2025 A dívida externa é um fardo que oprime os países mais pobres O aumento das taxas de juros globais desde 2022 sobrecarregou ainda mais os orçamentos públicos dos países em desenvolvimento. Os elevados pagamentos de juros estão superando o ...

Aperfeiçoar os mecanismos de reestruturação da dívida, modificar a legislação e as políticas adotadas até agora pelas instituições multilaterais que emprestam dinheiro, promover procedimentos de recuperação de crédito que não conduzam a planos de austeridade insustentáveis, ao mesmo tempo que reforçam as políticas internas que favoreçam investimentos a longo prazo e reformas estruturais nos países do Sul global, como indica o relatório do Vaticano, não é apenas uma questão de justiça, e isso já seria suficiente, mas um investimento na paz. A única forma verdadeiramente eficaz de desarmar novos conflitos, para além de qualquer retórica instrumental sobre a necessidade de rearmamento. O mundo dos ricos deve ser capaz, ter a possibilidade e os instrumentos para alcançar em Sevilha o objetivo de perdoar as dívidas. Como escreveu o economista Riccardo Moro para a mídia vaticana, “a expectativa é grande” e a esperança “é que os governos consigam estar à altura, para tornar as finanças um instrumento de paz e não de violação da dignidade”.