Ofensiva israelense no centro da Faixa de Gaza, atingida residência da OMS

As operações do exército israelense continuam na Faixa de Gaza. Um ataque aéreo e terrestre foi realizado em Deir al-Balah, no centro do enclave palestino. Uma residência de funcionários da Organização Mundial da Saúde foi atingida três vezes. Um acampamento de tendas a oeste da Cidade de Gaza também foi atacado na noite entre esta segunda e terça-feira, resultando em 13 mortos e 25 feridos

Palestinos deslocados foram surpreendidos, enquanto dormiam, por disparos de tanques israelenses contra suas barracas no Acampamento da Praia, a oeste da Cidade de Gaza. É o que informa a mídia local, que noticiou o fato citando fontes da área da saúde. A localidade abrigava cidadãos de Gaza deslocados de outras áreas do norte da Faixa, e o exército israelense ainda não confirmou a operação. O ataque à residência da OMS

Na segunda-feira, a ofensiva israelense se concentrou, por sua vez, na Faixa de Gaza central, em Deir al-Balah, onde a residência de funcionários da Organização Mundial da Saúde também foi alvo de três ataques. O diretor-geral da agência de saúde da Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatou que "soldados israelenses entraram na instalação, forçando mulheres e crianças a evacuarem a pé para Al-Mawasi em meio ao conflito ativo". "Funcionários do sexo masculino e suas famílias foram algemados, despidos, interrogados no local e submetidos a buscas com armas de fogo", escreveu ele no X. Segundo Ghebreyesus, dois funcionários da OMS e dois familiares foram presos, três dos quais foram posteriormente liberados, enquanto o outro permanece detido. "A OMS pede a libertação imediata dos funcionários detidos e a proteção de todos os seus funcionários", acrescentou. 28 países pedem o fim da guerra

Enquanto isso, de acordo com a Agência de Proteção Civil de Gaza e diversas ONGs, a desnutrição infantil está piorando. Notícias locais parecem confirmar os rumores da imprensa nos últimos dias sobre um plano das forças israelenses para intensificar as operações em Gaza. Na frente diplomática, o impasse permanece nas negociações indiretas em Doha entre o Hamas e Israel. A Casa Branca confirma contatos frequentes entre Trump e Netanyahu e que o presidente dos EUA ficou surpreso com o ataque à Paróquia da Sagrada Família em Gaza. Vinte e oito países, em grande parte ocidentais, incluindo Itália, Reino Unido, França e Canadá, assinaram uma declaração conjunta pedindo o fim imediato do conflito.