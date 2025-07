Em Gaza, oito crianças mortas na fila de distribuição de água

Crianças palestinas segurando recipientes de água caminham sobre os escombros de um prédio alvo de um ataque israelense no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, no centro da Faixa de Gaza, em 6 de julho de 2025.. (Foto de Eyad BABA / AFP) (AFP or licensors)

Por outro lado, desde o amanhecer de hoje, ao menos outras doze pessoas foram mortas no enclave palestino. Enquanto isso, as negociações de trégua estão paralisadas, mas Trump espera uma solução "no decorrer da próxima semana". Netanyahu ameaça: "Após a trégua, retomaremos a guerra."

Roberto Paglialonga - Cidade do Vaticano

Em um ataque realizado no domingo pelas forças israelenses na cidade de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, pelo menos oito crianças foram mortas. Desta vez, elas estavam em uma fila para receber água. Enquanto na quinta-feira, conforme relatado nos últimos dias, as nove crianças mortas aguardavam alimentos em frente a um centro médico.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) declararam que, na manhã de ontem, domingo, durante um ataque "contra um agente terrorista da Jihad Islâmica", devido a "uma falha técnica no projétil, ele acabou atingindo dezenas de metros de distância do alvo pretendido". De acordo com depoimentos coletados pela Associated Press, havia aproximadamente 20 crianças esperando para receber galões de água, então o número de mortos pode ter sido muito maior. O UNICEF noticiou nas redes sociais que mais de 100 crianças foram mortas por bombas e munição real somente na primeira semana de julho.

Mais mortes em Gaza

O porta-voz da Agência de Defesa Civil Palestina, Mahmud Bassal, afirmou que o número de mortos no domingo chegou a pelo menos 43, incluindo 11 em um mercado na Cidade de Gaza. Desde o amanhecer da manhã desta segunda-feira, mais de 12 pessoas morreram em vários ataques em todo o território palestino, de acordo com fontes médicas relatadas pela Al Jazeera. Por sua vez, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter atingido mais de 100 alvos terroristas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas.

As esperanças de Trump por uma trégua

As negociações de uma trégua, neste meio tempo, passam por um impasse, apesar das esperanças do presidente dos EUA, Donald Trump, de "resolver a questão na próxima semana". O Hamas e a Jihad Islâmica se reuniram para discutir o progresso nas negociações de cessar-fogo, e o impasse só contribui para o agravamento da situação humanitária no enclave.

Caritas Jerusalém: "Vida Civil em colapso"

"A crise atingiu um nível de devastação sem precedentes", escreveu a Caritas Jerusalém em um comunicado, "todos os setores da vida civil estão em colapso". A fome aguda afetou toda a população; "mais de 80% da infraestrutura de água, saneamento e serviços de saúde (WASH) está localizada em zonas de conflito ativo" e, somente em junho, "houve 484 casos suspeitos de meningite". Os hospitais estão sobrecarregados e "com recursos insuficientes". A educação "está paralisada, afetando mais de 33.000 crianças" e, novamente, "680 caminhões de ajuda humanitária estão presos na fronteira".

Problemas políticos internos para Netanyahu

Nesse contexto, as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que já ameaçou retomar a guerra após uma possível pausa para a trégua de 60 dias, não parecem tranquilizadoras. "Transferiremos a população da Faixa de Gaza para o sul e imporemos um cerco ao norte de Gaza", prometeu ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, considerado um dos "falcões" da extrema direita religiosa.

Enquanto isso, porém, os problemas políticos internos persistem para o primeiro-ministro e sua equipe. O procurador-geral de Israel declarou que Jonatan Urich, um conselheiro próximo de Netanyahu (preso juntamente com o ex-porta-voz Eli Feldstein no chamado escândalo "Qatargate"), foi informado da possibilidade de processo criminal por fornecer informações confidenciais com a intenção de prejudicar a segurança do país. Hoje, no entanto, espera-se que o Knesset vote pelo impeachment do parlamentar árabe-israelense Ayman Odeh, líder do partido de esquerda Hadash-Ta-al, a quem membros da coalizão governista e da oposição acusam de apoiar o terrorismo por um tuíte publicado meses atrás, no qual ele pediu o fim do "jugo da ocupação" para "libertar ambos os povos" e atacou o governo israelense por sua "guerra de aniquilação" contra o povo palestino.