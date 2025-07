Ataque contra paróquia em Gaza, padre Romanelli ferido

Um bombardeio israelense atingiu a igreja católica da Sagrada Família esta manhã. Segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém, várias pessoas ficaram feridas, incluindo o pároco, algumas das quais estão em estado grave.

Vatican News

Esta manhã, a igreja católica da Sagrada Família em Gaza foi atingida por um ataque israelense. De acordo com as primeiras notícias de agência, citando fontes médicas do Hospital Al-Ahli, na Cidade de Gaza, há dois mortos (duas mulheres) e seis feridos graves. O pároco, padre Gabriel Romanelli, também sofreu ferimentos leves numa perna e recebeu tratamento médico no hospital local antes de retornar à sua comunidade.

O Patriarcado Latino não confirma as mortes

Por sua vez, o Patriarcado Latino de Jerusalém, num post em sua conta X, embora confirme o acontecimento, afirma que "neste momento não há confirmação de vítimas", apenas de feridos. A estrutura da igreja, que abriga cerca de 500 pessoas que fogem da guerra, teria sofrido vários danos. Israel, segundo a agência de notícias ANSA, citando fontes próximas ao Patriarcado, se justificou falando de "um erro de tiro".

Tajani: ataques inaceitáveis, é hora de parar

"Os ataques do Exército israelense contra a população civil em Gaza não são mais admissíveis", escreveu o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, no X. O de hoje é "um ato grave contra um local de culto cristão", acrescentou. É hora de parar e encontrar a paz".