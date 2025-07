Gaza, o alerta da OMS: a fome como as bombas

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde relata os dramáticos testemunhos de pais que contam como seus filhos estão exaustos pela falta de comida. No terreno, continuam os ataques incessantes: nesta manhã, pelo menos 10 vítimas. O enviado dos EUA Witkoff encontra-se na Sardenha com o ministro israelita Dermer e o primeiro-ministro do Qatar Al Thani.

Roberto Paglialonga – Vatican News

A fome como as bombas. Há dias que se sucedem, incessantes, os apelos da comunidade internacional, das organizações humanitárias, da Igreja, para que em Gaza — enquanto se espera que algo se mova nas negociações para o fim dos combates em curso em Doha — se ponha pelo menos fim à morte por fome da população. Um massacre — “injustificado e inaceitável”, como o definiu o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa — que todos os dias causa dezenas de mortos.

Grave escassez de água

Nesta quinta-feira, coube ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunciar o número altíssimo de pessoas “que morrem de fome em massa” e “o aumento fatal de mortes relacionadas à desnutrição”.

E apresentou testemunhos comoventes de “pais que nos contam como os seus filhos choram até adormecer” devido à exaustão e debilidade causadas pela impossibilidade de comer. “A crise alimentar, continuou ele, foi acelerada pelo colapso dos sistemas de distribuição de ajuda e pelas restrições ao acesso. 95% das famílias de Gaza enfrentam uma grave escassez de água, com acesso diário muito abaixo do mínimo necessário para beber, cozinhar e para a higiene”. De acordo com a ONU e outras organizações, nas duas primeiras semanas de julho, de 56.440 crianças de diferentes áreas do enclave, quase 5.000 sofriam de desnutrição aguda e 838 de desnutrição extrema.

Ajuda humanitária com conta-gotas

É necessário permitir uma entrada constante e maciça de ajuda. Talvez não seja suficiente para resolver totalmente a situação, mas pelo menos ajudaria a aliviar o sofrimento. Em vez disso, eles permanecem bloqueados nas fronteiras com a Faixa de Gaza devido às restrições impostas por Israel. O bloqueio propriamente dito terminou, em teoria, em meados de maio, com a criação da Fundação Humanitária de Gaza: mas seus locais de distribuição se tornaram locais de violência e morte, onde, como aconteceu dramaticamente nos últimos dias, a multidão é frequentemente alvo de ataques enquanto espera na fila para receber alimentos. Nesta quinta-feira, o Cogat (a organização israelense para a coordenação das atividades governamentais nos Territórios) comunicou a entrada de 70 caminhões. Um número claramente irrisório (antes do conflito, entravam centenas todos os dias), uma gota no mar, amplamente insuficiente para satisfazer a mínima necessidade de sobrevivência.

O presidente Herzog: Israel age “de acordo com o direito internacional”

O presidente israelense, Isaac Herzog, em visita a Gaza pela primeira vez desde 7 de outubro, declarou que Israel “age de acordo com o direito internacional” e “está fornecendo ajuda humanitária”, acusando “o Hamas e seu povo de tentar sabotar essa ajuda”. Afirmações que suscitam perplexidade, também porque, entretanto, as operações militares continuam sem cessar. Na manhã desta sexta-feira, mais uma dezena de vítimas em ataques no centro e no sul da Faixa, segundo fontes médicas dos hospitais das zonas atingidas; enquanto o ministro da Defesa, Israel Katz, ameaça “abrir as portas do inferno em Gaza” se os reféns detidos pelos islamistas não forem libertados.

Encontro entre Witkoff, Dermer e Al Thani na Sardenha

Nesta frente e na do cessar-fogo, espera-se há muito tempo uma reviravolta nas negociações no Catar. O enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, chegou na manhã desta sexta-feira a Olbia, na Sardenha, onde deverá se encontrar com o ministro israelense, Ron Dermer, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, para tentar chegar a um acordo.

As palavras do arcebispo de York, representante da Igreja da Inglaterra

Entretanto, também o arcebispo de York, Stephen Cottrell, máximo representante anglicano da Igreja da Inglaterra, à espera da nomeação do arcebispo de Canterbury, ao expressar solidariedade à comunidade cristã da Sagrada Família atingida na quinta-feira passada (“não há desculpas para o bombardeio de locais de culto”), levantou seu “grito contra este ataque bárbaro à vida e à dignidade humana” em curso em Gaza. E pediu o fim da “violência, fome e desumanização infligidas à população”. Na Faixa, morrem há 22 meses: a guerra e os massacres devem acabar imediatamente.