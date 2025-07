Emergência calor, vítimas e incêndios na Europa

O continente europeu está sob as garras de temperaturas recordes. Centenas de vítimas registradas na Espanha, mas também na Itália e França. Junho foi o mês mais quente na bacia do Mediterrâneo, afirma Greenpeace Itália. Este fenômeno de calor extremo é destinado a aumentar, segundo a Organização Meteorológica Mundial.

Roberto Paglialonga - Cidade do Vaticano

A "bela temporada" pode transformar-se em um inferno. O clima tórrido de início do verão, causado pelas mudanças climáticas, está produzindo consequências letais na natureza e na vida das pessoas. Há dias, a Europa está assolada por um calor tórrido, devido a temperaturas recordes para a média sazonal. Incêndios e vítimas são registrados em vários países do Antigo Continente.

Mortes na Espanha, Itália e França. Incêndios em Creta e Turquia

Na Espanha, segundo a Agência Meteorológica Estatal (Aemet), pelo menos 102 pessoas morreram, desde o último sábado, enquanto no mês de junho, o mais quente desde o início, o Sistema de Monitoramento de Mortalidade (MoMo), por diversas causas, confirmou 380 mortes devido ao calor sufocante. Junho também foi o mês mais quente na Eslovênia, desde 1950, de acordo com os dados parciais da Agência do Meio Ambiente (Arso). Em muitas cidades e regiões europeias, a temperatura ultrapassa os 40 graus, que causa uma explosão de casos de mal-estar.

Vítimas também na Itália: dois turistas, de 75 e 57 anos, morreram em uma praia na Sardenha; um homem de 85 anos faleceu de insuficiência cardíaca, no Pronto-socorro de São Martino, Gênova, onde havia sido internado por desidratação e morbilidades. Tragédia também em rodovias: um motorista de caminhão, 70 anos, foi encontrado sem vida em seu carro estacionado, na província de Brescia. Quem paga o maior preço pelo calor tórrido, na maioria dos casos, não são apenas os idosos, mas também os mais frágeis.

Na França, uma menina americana, 10 anos, que sofria de cardiopatia, morreu de ataque cardíaco, provavelmente devido a uma insolação, no Palácio de Versalhes. Temperaturas recordes também causam mega incêndios: na ilha grega de Creta, cerca de 5.000 pessoas foram evacuadas da região de Lasítis, devido às chamas, que devastaram uma área arborizada. Incêndios ocorrem ainda na costa do Mar Egeu, Turquia, onde 50.000 pessoas foram evacuadas.

Aumenta o calor em toda a Europa e no Mediterrâneo

No entanto, também os mares sofrem pelo o aumento do calor. De acordo com o Greenpeace Itália, ano passado foi registrada a maior temperatura média anual na bacia do Mediterrâneo, com um índice médio de 21,16°C, enquanto os valores sazonais, detectados por satélites, foram os mais altos dos últimos 43 anos. “A onda de calor intenso, no início deste verão europeu, é um sinal preocupante do que está por vir”, afirma a Organização Meteorológica Mundial, segundo a qual mais de dois terços das ondas de calor mais graves na Europa, desde 1950, ocorrem desde 2000. Por sua vez, o “VI Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas” (IPCC) demonstra que a frequência e intensidade dos acontecimentos de calor extremo estão aumentando, cada vez mais, em toda a Europa.

Efeitos dos condicionadores de ar nas mudanças climáticas

Por outro lado, as estratégias de combate às altas temperaturas têm efeitos significativos no consumo de eletricidade no mundo inteiro, que causam grandes implicações econômicas, ambientais e desigualdades: é o que afirma o “Centro Euro-Mediterrânico sobre Mudanças Climáticas” (CMCC). O crescente uso de ar condicionado, além de uma distribuição desigual entre os vários países do mundo, gera ulteriores emissões de CO2, comparáveis ​​às anuais de grandes nações industrializadas, como Alemanha ou Indonésia, que causam enormes impactos nas mudanças climáticas globais.