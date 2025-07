Campanha convida fiéis a apoiar a produção de mais um filme sobre Carlo Acutis

Uma campanha de financiamento coletivo convida os fiéis no Brasil a ajudar a dar vida a mais um filme sobre a história do futuro santo da Igreja, que será canonizado em 7 de setembro no Vaticano. O lançamento do documentário está previsto para outubro de 2025 com o objetivo de evangelizar por meio da profundidade espiritual do jovem beato italiano.

Leia também 16/05/2025 Documentário brasileiro sobre Carlo Acutis destaca força da santidade vivida no cotidiano A produção de "Minha Biblioteca Católica" é recente, gratuita e revela, com entrevistas inéditas, a espiritualidade simples e profunda do beato italiano de 15 anos que teve a ...

Vatican News

Carlo Acutis evangelizou com a própria vida. Ainda jovem, compreendeu profundamente o valor da Eucaristia, cultivou uma íntima amizade com Deus e se dedicou à missão de tornar Jesus conhecido — especialmente no ambiente digital, onde atuava com criatividade e alegria. Seu testemunho de fé, marcado pela simplicidade e caridade, tocou milhares de pessoas e continua frutificando.

Agora, essa história inspiradora é tema do novo projeto da produtora e plataforma de streaming Lumine — reconhecida por promover conteúdos que expressam os valores do catolicismo. Com sua primeira campanha de financiamento coletivo, a empresa convida os fiéis a ajudar a transformar em arte a vida do futuro santo da Igreja, que será canonizado no dia 7 de setembro.

As imagens sobre a história do jovem já foram captadas na Itália (Divulgação Lumine)

A meta é reunir mil apoiadores para ampliar a divulgação do documentário inédito sobre Carlo Acutis, fazendo com que o público participe ativamente dessa missão evangelizadora. As cotas de apoio oferecem benefícios como acesso à pré-estreia VIP online, acesso anual da plataforma e itens exclusivos criados especialmente para a campanha, como um ícone e uma medalha personalizados.

“Esse projeto nasceu da oração e do desejo de evangelizar com beleza. Acreditamos que a vida de Carlo continua tocando corações, e queremos que essa mensagem alcance ainda mais pessoas por meio do cinema”, afirma Matheus Bazzo, fundador da Lumine.

A campanha está sendo divulgada nas redes sociais da produtora e no perfil @carloacutisfilme. O cantor católico Joaquim, influenciador com mais de 500 mil seguidores, é o principal embaixador do projeto. Assim como Carlo, ele também evangeliza pelas redes, alcançando especialmente o público jovem. O teaser do documentário já pode ser conferido no YouTube.

Um filme com alma, nascido da oração

Gravado em março deste ano nas cidades de Milão e Assis, na Itália, o documentário vai além de uma simples biografia. Com uma abordagem sensível e poética, busca transmitir a essência da espiritualidade de Carlo e o impacto silencioso do seu amor a Cristo. A narrativa é conduzida pelo testemunho de Rajesh Mohur, ex-mordomo da família Acutis, que se converteu ao catolicismo ao conviver com o jovem. “Ele nunca falou de Jesus comigo, mas a vida dele falava por si”, relembra Rajesh no filme.

O filme é conduzido por Rajesh Mohur, ex-mordomo da família Acutis (Divulgação Lumine)

A produção teve acesso a locais e objetos pessoais inéditos do beato — como seu quarto, cadernos e desenhos — e reuniu depoimentos de pessoas que conviveram com ele de forma próxima: professores, religiosas que o prepararam para a Primeira Comunhão e o bispo de Assis, dom Domenico Sorrentino. A proposta é mostrar como o beato enxergava o mundo e, com ele, redescobrir o amor a Jesus Eucarístico.

“Carlo vivia com um objetivo claro: o Céu. Nosso desejo é que o público também se sinta chamado a essa mesma meta, deixando-se tocar por sua história e contribuindo para que ela alcance ainda mais almas”, conclui Bazzo. O lançamento do documentário está previsto para outubro de 2025.

Colaboração: Critério