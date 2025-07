Terremoto em Kamchatka, entre os mais fortes já registrados. Alerta de tsunami no Havaí

Um abalo sísmico de magnitude 8,8 atingiu a península no extremo oriente da Rússia nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, causando até o momento danos ingentes e feridos leves. Os tremores geraram ondas de alguns metros de altura, provocando alarme em diversas áreas, do Alasca ao Japão

Ouça e compartilhe

Vatican News

O tremor que atingiu o extremo oriente da Rússia às 8h25, horário do Japão (noite de terça-feira no Brasil), já foi classificado como um dos terremotos mais fortes já registrados no mundo. O epicentro do abalo sísmico, com magnitude verificada de 8,8, foi localizado a uma profundidade de aproximadamente 20 km e a 119 km de Petropavlovsk, uma cidade de 180.000 habitantes na península de Kamchatka. Segundo relatos, houve danos ingentes - a fachada de um jardim de infância desabou - e feridos, nenhum gravemente, além de várias quedas de energia e interrupções no serviço de telefonia móvel. O movimento telúrico precedente mais grave na área altamente sísmica remonta a 1952.

Tremores secundários e ondas anômalas

Já foram registrados tremores secundários - 36 deles, variando em magnitude de 6,9 a 4,7 - e os especialistas preveem que podem durar até um mês, com o terremoto da noite passada sendo descrito como um "evento único". O que agora causa preocupação é o alerta de tsunami emitido em muitas partes do mundo: uma onda inicial de três a quatro metros já atingiu Yelizovsky, também em Kamchatka, enquanto outra onda, de menor altura, atingiu a área costeira de Severo-Kurilsk, o principal assentamento nas ilhas russas Curii, no Pacífico. Enquanto isso, o Japão evacuou mais de 900.000 pessoas ao longo da costa e interrompeu o transporte; nenhuma anomalia foi relatada em usinas nucleares.

Alerta de tsunami em todo o Pacífico

O alerta também foi emitido no leste da China, já lidando com a chegada do tufão CoMay, e nas Filipinas. Do outro lado do oceano, o Alasca está em alerta para ondas que podem chegar a um metro, e o Havaí, onde as escolas foram fechadas por precaução. O alerta máximo para ondas anômalas também afetou o México, o Peru, o Chile e a Nova Zelândia.