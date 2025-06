"The Chosen", 5ª temporada da série sobre a vida de Jesus é apresentada no Vaticano

O elenco da bem-sucedida produção americana se reuniu com jornalistas na Sala São Pio X. O quarto episódio será exibido em pré-estreia na Filmoteca da Santa Sé e no cinema Adriano, em Roma.

Eugenio Murrali e Thulio Fonseca – Vatican News

Uma interpretação que aposta na humanidade, nas relações, na simplicidade que convive com o extraordinário – assim como em Jesus coexistem o homem e Deus. A emoção é o traço mais visível no grupo de artistas que há anos compartilham a aventura de contar ao mundo a história de Cristo através das telas. Como observou Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, em seu discurso de abertura na Sala São Pio X, The Chosen, mesmo tratando de uma história já bem conhecida por todos, alcançou milhões de espectadores – sinal de que a figura do Nazareno convida cada pessoa a um encontro pessoal. Quase um terço dos que assistem à série se declaram não crentes, o que demonstra o grande interesse que a produção conseguiu despertar ao seu redor e a força da mensagem transmitida. Os numerosos episódios foram traduzidos para diversos idiomas e estão disponíveis até mesmo por meio de um aplicativo próprio. Nas pré-estreias destes dias, está sendo apresentado o episódio “The Same Coin” (A mesma moeda), que contém uma das cenas de maior impacto da série: a Última Ceia das mulheres, acompanhada pelo Dayenu, um canto tradicional entoado durante a celebração judaica da Páscoa. Esse episódio e toda a quinta temporada serão lançados na Itália no próximo mês.

Abertura da coletiva de imprensa na Sala São Pio X

Promover um encontro

Ao comentar a quinta temporada, que retrata alguns momentos da Semana Santa, incluindo a Última Ceia, Dallas Jenkins – diretor e roteirista da série – falou de forma mais ampla sobre uma missão cujo objetivo não é simplesmente produzir uma série de TV, mas, antes de tudo, promover um encontro com a figura de Jesus. Jenkins e os artistas retornaram recentemente do set em Matera, cidade italiana onde gravaram parte da sexta temporada. Para o cineasta, a quinta temporada será uma oportunidade para novos espectadores, que poderão reconhecer muitos dos momentos intensos vividos por Jesus e seus discípulos nas vésperas da Paixão.

Uma história transformadora

Jonathan Roumie, sorridente e participativo intérprete de Jesus, descreveu como íntima e profunda a experiência da Última Ceia representada no set. E mergulhou ainda mais nas nuances do que tem vivido desde o início dessa jornada com seus colegas. The Chosen não apenas tocou profundamente muitos dos envolvidos na produção, mas também impactou fortemente a vida de inúmeros espectadores. Ao responder às perguntas dos jornalistas, Roumie destacou o espaço dedicado, tanto no roteiro quanto na atuação, à dimensão humana de Cristo – marcada pela alegria, pelo amor, pelo senso de humor e pela serenidade.

O diretor e o protagonista durante a coletiva

Uma mensagem de paz

Uma das personagens mais complexas e importantes da série é Maria Madalena, interpretada por Elizabeth Tabish. Essa figura, que enfrentou o próprio passado, na quinta temporada se mostra voltada para Cristo com um profundo senso de cuidado e proteção. Para a atriz, a mensagem de amor e paz – mesmo nos momentos de dor mais intensa – é especialmente relevante no contexto atual.

Maria e o ser Mãe

Ao ler o roteiro, Vanessa Benavente, que interpreta Maria, a mãe de Jesus, reconheceu muitas pessoas de sua própria vida, conforme relatou comovida em seu depoimento. Em sua atuação, ela se concentrou na relação entre mãe e filho, no lento adeus que Maria precisa vivenciar ao longo da quinta temporada. Dentro dessa humanidade, na qual qualquer um pode se reconhecer, a atriz conta ter descoberto uma força extraordinária – assim como George Xanthis explica que seu personagem, João Evangelista, descobre a compaixão por meio de Jesus.

Coletiva de imprensa no Vaticano

Grande adesão do público brasileiro

A série The Chosen tem registrado uma adesão significativa do público brasileiro, consolidando-se como um dos principais mercados internacionais da produção. O interesse crescente levou ao lançamento das terceiras e quartas temporadas diretamente nos cinemas do país, estratégia que resultou em mais de um milhão de ingressos vendidos. A quarta temporada, exibida no início de 2024, alcançou 900 mil ingressos comercializados em mais de 700 salas de cinema, ao longo de quatro semanas. O criador e diretor da série, Dallas Jenkins, esteve no Brasil para a estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro, destacando a expressiva participação do público local desde os primeiros momentos da divulgação, especialmente nas redes sociais. Segundo Jenkins, o envolvimento do público brasileiro é marcado por uma forte conexão emocional com a narrativa da série, o que contribuiu para o sucesso da produção no país.