Escalada do conflito agrava situação humanitária no Sudão

Funcionários do UNICEF preparam kits de emergência para distribuir a refugiados sudaneses na fronteira com o Chade. (AFP or licensors)

O brutal conflito brutal no Sudão completou dois anos no último 15 de abril, com metade da população, de 50 milhões, em insegurança alimentar aguda. Desde que as tropas do Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), entraram em confrontos, a terceira maior nação africana viu se intensificar também a já grave crise humanitária.

Vatican News com Agência Fides

À medida que a guerra se intensifica, agrava-se também a crise humanitária no Sudão. Segundo o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, a situação na cidade de El Fasher e no campo de deslocados de Abu Shouk continua dramática. Ambos os locais estão sitiados pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), que os submetem a bombardeios constantes.

Outras situações críticas incluem o Sul e o Oeste do Cordofão; no primeiro Estado, segundo a Organização Internacional para as Migrações, na semana passada cerca de 2.800 pessoas, principalmente mulheres e crianças, tiveram que fugir com a retomada dos combates na cidade de Dibebad. Enquanto no Cordofão Ocidental, diante do avanço do exército regular (Sudan Armed Forces, SAF), as tribos Misseriya, até então aliadas dos paramilitares das RSF, estão divididas entre continuar apoiando os rebeldes ou chegar a um acordo com as forças de Cartum.

Não é coincidência que os combates tenham se intensificado em redutos importantes, especialmente em Darfur e Kordofan, onde as RSF estão levando em frente os planos para formar um governo paralelo. Ambas as partes também estão realizando ataques com drones contra seus respectivos centros de comando político-militar: Nyala, capital de Darfur do Sul e centro estratégico das RSF, e Porto Sudão, atual sede da administração alinhada com as SAF. A capital, Cartum, embora recentemente reconquistada pelas SAF, ainda não tem condições de abrigar estruturas governamentais.

De fato, segundo a ONU, o Estado de Cartum (que inclui a capital) tem visto um agravamento do surto de cólera, com um aumento de 80% nos casos suspeitos nas últimas duas semanas, elevando o total para mais de 8.500. Embora a Organização Mundial da Saúde tenha fornecido alguns suprimentos médicos aos hospitais de Cartum, "muito mais é necessário para conter o surto", diz Dujarric.