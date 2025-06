Leão XIII, Leão XIV e as coisas novas

Em um simpósio organizado em Roma, na sede da Uninettuno, a contribuição do papado para as grandes transformações da era moderna e contemporânea foi aprofundada a partir da figura do Papa Pecci, o Pontífice da encíclica "Rerum Novarum". Monsenhor Dario Edoardo Viganò: "Uma das relações entre os dois Pontificados está ligada à palavra revolução"

Vatican News

Os paralelos, apesar dos diferentes contextos históricos, entre o Pontificado de Leão XIII e o do Papa Leão XIV, que acaba de começar, foram o foco de um encontro realizado em Roma, na sede da Universidade Telemática Internacional Uninettuno. O evento, intitulado “Leão e as coisas novas. O papado nas revoluções tecnológicas”, foi moderado pelo jornalista Stefano Maria Paci: “O Papa Leão XIII deu uma nova influência à doutrina social da Igreja e o Papa Prevost – sublinhou o vaticaninsta de L’Espresso – vinculou seu Pontificado a essa tradição”.

Papa Pecci e a modernidade

O discurso de monsenhor Dario Edoardo Viganò, vice-chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, também se inseriu nessa linha. O Pontificado de Leão XIV “estabeleceu, desde o seu início, uma conexão direta com o de Leão XIII”, explicou Viganò. "Foi o próprio Papa Prevost", recordou o decano da Faculdade de Ciências da Comunicação da Uninettuno, que estabeleceu "uma relação usando a palavra revolução": assim como Leão XIII teve que enfrentar a "primeira grande revolução industrial", hoje a Igreja, como o próprio Leão XIV declarou logo após sua eleição, é chamada a responder "a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial". Para compreender a atualidade do Pontificado de Leão XIII, monsenhor Viganò sugeriu focar em uma imagem, "As belas artes abençoadas pela religião", que pode ser admirada na galeria de candelabros dos Museus Vaticanos. Este afresco nos diz muito sobre Leão XIII: na imagem, em particular, aparece "uma coisa nova" da época do Papa Pecci. Trata-se de um dispositivo fotográfico no qual é possível reconhecer um modelo comercializado em 1839. Entre as coisas novas que se cruzam com o período histórico de Leão XIII está também o cinema. O Papa Pecci, disse monsenhor Viganò, acolheu essa novidade "ao decidir ser filmado em 1898 pelo cinegrafista William Dickson, da produtora estadunidense Biograph". Leão XIII "não recua diante da mais recente invenção da modernidade, mas prontamente a transforma em instrumento de apostolado".

Os Papas e as fake news

A linha de paralelos entre o Pontificado de Leão XIII e o de Leão XIV também marcou o discurso de Gianluca della Maggiore, professor da Universidade Uninettuno e autor do livro "As visões das origens de Leão XIII". No início de seu discurso, foram exibidas algumas sequências de um filme falso, criado com inteligência artificial, no qual flui um discurso, nunca proferido, atribuído a Leão XIV e dirigido ao presidente de Burkina Faso. "É - disse o professor - uma mensagem falsa que obteve um milhão de visualizações em pouco tempo". Até mesmo as imagens cinematográficas de 1898, disse Gianluca della Maggiore, estavam no centro do que hoje pode ser definido como “fake news”. “O New York Journal destacou, na primeira página, uma declaração falsa do delegado apostólico em Washington, segundo a qual a bênção filmada, sob indicação do Papa, era capaz de transferir aos espectadores os mesmos benefícios de uma bênção concedida na presença real do Pontífice”. Para retornar às palavras recentes de Leão XIV, observou Gianluca della Maggiore, “a atitude correta diante das inovações tecnológicas é exercer o senso crítico, a análise aprofundada, o estudo”.

Consonâncias entre mundos diferentes

Embora distantes no tempo, os Pontificados de Leão XIII e Leão XIV parecem ser interpelados por desafios semelhantes. A professora Anna Maria Carito, reitora da Universidade Uninettuno, relembrou alguns pontos de consonância entre as eras dos dois Papas. Um ponto em comum entre esses diferentes contextos históricos "é o pano de fundo da guerra". Outro elemento de consonância está ligado às profundas transformações da revolução industrial e da atual era digital. O Papa Leão XIII, lembrou a professora Carito, indicou entre as prioridades a regulação do capital. Hoje, os principais desafios são colocados pelo sistema de algoritmos e, portanto, torna-se necessário regular o digital. Gianni Piacitelli Pecci, proveniente da família de Leão XIII, relembrou as primeiras palavras sobre a paz pronunciadas após a eleição de Leão XIV. O compromisso com a reconciliação também marcou o Pontificado de Leão XIII, que, no século XIX, desempenhou um papel mediador em uma disputa entre a Espanha e a Alemanha sobre as Ilhas Carolinas. A dimensão missionária também foi central na vida do Papa Leão XIV. E Leão XIII, recordou Gianni Piacitelli Pecci, estruturou as missões no mundo. É preciso também recordar, disse o parente de Leão XIII, a relação do Papa Pecci com os Estados Unidos: a encíclica Longinqua Oceani é dedicada, por exemplo, precisamente à Igreja estadunidense. Por fim, o professor Luis Okulik, secretário da Comissão de Pastoral Social do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, recordou algumas palavras-chave do Pontificado de Leão XIII: dignidade, trabalho, família. Palavras nas quais Leão XIV também se concentrou no início do seu Pontificado. Através destas e de outras diretrizes relevantes, a acolhida da modernidade e da contemporaneidade pela Igreja parece desdobrar-se, com o mesmo olhar moldado pelo Evangelho.