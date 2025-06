Na Grã-Bretanha, o sim à lei sobre o fim da vida: "Verdadeira compaixão não é por um fim à existência"

Católicos e anglicanos expressam sua oposição à aprovação, pela Câmara dos Comuns britânica, de legislação sobre pacientes terminais

Giovanni Zavatta - Cidade do Vaticano

"Um momento divisor de águas na história do nosso país", porque "muda radicalmente os valores e as relações consolidadas da sociedade sobre as questões da vida e da morte".

O arcebispo de Westminster e presidente da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales, cardeal Vincent Gerard Nichols, assim comenta a aprovação pela Câmara dos Comuns em Londres, na sexta-feira 20 de junho, do projeto de lei que permite que adultos em estado terminal, sujeitos a tutelas e proteções, solicitem e obtenham assistência para pôr fim à própria vida. A medida, aprovada por apenas 23 votos de diferença (314 a favor contra 291 contra), será agora examinada pela Câmara dos Lordes, onde se espera uma ampla maioria a favor.

"A tarefa agora está clara", afirmou Nichols: "É preciso fazer todo o possível para limitar os danos que esta decisão causará" e, em qualquer caso, "oferecer a possibilidade de escolher morrer não pode excluir a possibilidade de fornecer cuidados adequados àqueles que escolhem viver até a morte natural".

As reações do episcopado

O bispo de Liverpool, John Francis Sherrington, responsável por questões relacionadas à vida no episcopado, concorda: "Durante este debate, expressamos a opinião de que a verdadeira compaixão envolve acompanhar aqueles que precisam de cuidados, especialmente durante a doença, a deficiência e a velhice. A vocação à assistência está no cerne da vida de tantas pessoas que cuidam de seus entes queridos e é o sinal de uma sociedade verdadeiramente compassiva. Permitir que a profissão médica ajude os pacientes a pôr fim às suas vidas mudará a cultura da assistência sanitária e suscitará preocupações legítimas entre as pessoas com deficiência ou que são particularmente vulneráveis ​​por outros motivos".

Segundo os bispos da Inglaterra e do País de Gales, "é essencial cultivar e renovar a vocação inata de muitas pessoas para cuidar dos outros com compaixão" e "melhorar a qualidade e a disponibilidade dos cuidados paliativos é o caminho certo para reduzir o sofrimento no fim da vida. Continuaremos a trabalhar nessa direção e pedimos à comunidade católica que apoie aqueles que trabalham incansavelmente para cuidar dos moribundos em nossos hospícios, hospitais e casas de repouso".

Críticas também do mundo anglicano

Do lado anglicano, a bispa de Londres, Sarah Elizabeth Mullally, responsável pela saúde e assistência social da Igreja da Inglaterra, afirmou que "este projeto de lei de iniciativa parlamentar recebeu uma terceira leitura, apesar das crescentes evidências de que é impraticável, perigoso e um risco para os mais vulneráveis ​​da nossa sociedade. Estas preocupações não resolvidas foram levantadas em discursos de muitos deputados e demonstradas pela reduzida maioria favorável na Câmara dos Comuns. Se promulgada — sublinhou — esta lei entrará em vigor en um contexto de graves carências na assistência social aos adultos, da "loteria dos códigos postais" para os cuidados paliativos e de pressões bem documentadas sobre o Serviço Nacional de Saúde, multiplicando os riscos potenciais para os mais vulneráveis». P

Para Mullally, a medida leva as pessoas em estado terminal, "que se percebem como um fardo para familiares e amigos", a optar pela "morte assistida" em uma sociedade onde "o Estado financia integralmente um serviço para pessoas em estado terminal que desejam pôr fim à própria vida, mas, surpreendentemente, financia apenas cerca de um terço dos cuidados paliativos". Cada pessoa "tem um valor imensurável e irredutível e deve poder acessar os cuidados e o apoio de que necessita: um princípio que sei ser compartilhado por todas as religiões".

A bispa de Londres exorta a continuar a se opor a uma lei que "coloca pessoas vulneráveis ​​em risco, em vez de comprometer-se a aumentar o financiamento e o acesso a serviços de cuidados paliativos tão necessários".

O que a nova lei prevê

O texto aprovado pela Câmara dos Lordes, o Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, prevê o direito, para os adultos em estado terminal, de receber assistência jurídica para pôr fim à própria vida voluntariamente.

O sujeito deve residir e ser cuidado em um hospital ou consultório médico na Inglaterra ou no País de Gales, ter capacidade de decisão e ter 18 anos ou mais. Alguns artigos estabelecem que a pessoa deve ter "um desejo claro, determinado e informado de pôr fim à própria vida"; uma escolha que deve ser feita "voluntariamente" (o sujeito não pode ser "forçado ou pressionado por outras pessoas").

Um indivíduo é considerado terminal se "sofre de uma doença ou patologia inevitavelmente progressiva que não pode ser curada por tratamento" e se "a morte resultante puder ser razoavelmente esperada dentro de seis meses". O exame – por pelo menos dois médicos – de toda a documentação é muito longo e cuidadoso (dezenas de artigos sobre o assunto), enquanto o direito à objeção de consciência é garantido aos profissionais de saúde.

Alteração também na Lei sobre o aborto

Em 17 de junho, a Câmara dos Comuns britânica, como parte de uma ampla medida, aprovou (379 votos a favor contra 137 votos contra) uma emenda à lei que regulamenta o aborto, segundo a qual a interrupção voluntária da gravidez realizada após o prazo máximo de 24 semanas permitido até agora também será descriminalizada. O objetivo é garantir que mulheres que abortem após o prazo (e não apenas em casos de perigo para a vida da mãe) não possam ser investigadas e condenadas. "Mulheres desesperadas que precisam de compaixão, não de serem criminalizadas", declararam os defensores da emenda.

A opinião de alguns grupos pró-vida é contrária, para quem a medida acabará facilitando ainda mais o recurso ao aborto em um país que, em 2022 (o último ano com dados certificados disponíveis), bateu o novo recorde histórico de interrupções voluntárias da gravidez, que subiu para 252.122. A preocupação com este caso também foi expressa tanto por católicos quanto por anglicanos.

A bispa Sherrington explicou que "a nova cláusula elimina toda a responsabilidade criminal para mulheres que realizam um aborto por qualquer motivo e em qualquer momento da gravidez. Esta decisão reduz significativamente a proteção da vida do nascituro" e "deixa as mulheres ainda mais sozinhas e vulneráveis ​​à manipulação e a abortos forçados, tardios e perigosos realizados em casa".

Por sua vez, a bispa Sarah Mullally, embora se oponha à acusação criminal de mulheres que realizam abortos, afirmou que descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez "pode ​​minar o valor da vida do nascituro".