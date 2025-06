“Quo Vadis”, um caminho-evento em Roma nas pegadas dos Santos Pedro e Paulo

No coração da Cidade Eterna, de 28 a 30 de junho, por ocasião da festa dos dois padroeiros, uma iniciativa para conduzir cidadãos, fiéis, famílias e turistas por todos os lugares simbólicos ligados à presença dos dois apóstolos em Roma.

Vatican News

Dois percursos urbanos, paralelos mas convergentes — um mais longo, com 13,6 km, e outro com cerca de 7 km — foram traçados para refazer e reviver a história de Pedro e Paulo, os santos padroeiros de Roma. Trata-se de um caminho-evento no coração da Cidade Eterna, lançado por ocasião da festa dos dois apóstolos, celebrada em 29 de junho, e inserido no contexto do Jubileu. Quo Vadis é o título da iniciativa, inspirado na expressão latina (“Aonde vais?”), que remete ao diálogo — relatado em alguns textos apócrifos — entre Jesus e São Pedro, que fugia de Roma para escapar das perseguições de Nero.

A presença de Pedro e o caminho de Paulo

O itinerário do Quo Vadis percorre, de fato, as etapas históricas da presença de Pedro em Roma, entrelaçando-se com os “caminhos” e a missão de Paulo. Trata-se de lugares simbólicos como São Sebastião fora dos Muros, Santa Prisca, a Prisão Mamertina e Santa Maria in Via Lata. São dois percursos propostos, que evocam a rota milenar da Via Francígena, conectando as ruas de Roma aos caminhos que, ao longo dos séculos, conduziram os peregrinos pela Europa até o túmulo de Pedro.

Um “passaporte” e uma “pedrinha”

No início do caminho, será entregue aos participantes o “Passaporte do Apóstolo”, no qual, a cada etapa, serão colocadas as “Credenciais” — um carimbo que comprova a passagem pelo local. Em cada parada, quem desejar poderá visitar o local, receber informações sobre ele e meditar sobre a história dos dois santos. Na chegada, com o último carimbo, os participantes receberão uma “pedrinha” — um pequeno seixo, símbolo do trajeto percorrido — gravado com o ano, que poderá mudar a cada edição, e que será abençoado pelo Papa.

Oportunidade de visitar tesouros de arte e história

Quo Vadis é uma oportunidade oferecida a cidadãos, turistas, famílias e fiéis para redescobrir ou visitar pela primeira vez muitos locais de Roma, incluindo o Parque Arqueológico do Coliseu (cuja visita, exclusiva para os participantes, será gratuita), além de igrejas e tesouros de arte e história. A iniciativa faz parte de uma série de eventos programados para os dias 28 a 30 de junho, que incluem também um espetáculo teatral e uma vigília de oração, promovidos pelos Vicariatos da Diocese de Roma e da Cidade do Vaticano, em colaboração com o Ministério da Cultura, Roma Capitale, o CONI e o Panathlon International Agro Romano.