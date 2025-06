ONU: violações graves contra menores aumentaram 25% em 2024

Criança brinca em casa destruída no vilarejo de al-Hawash, Província de Hama, Síria. (AFP or licensors)

Um relatório do secretário-geral das Nações Unidas revela que o número de violações contra crianças em conflitos armados é o mais alto dos últimos 30 anos, com 41.370 incidentes em 2024. Os países com os níveis mais elevados foram Israel e Palestina, em especial a Faixa de Gaza, a República Democrática do Congo, a Somália, a Nigéria e o Haiti.

Beatrice Guarrera - Cidade do Vaticano

Assassinatos, mutilações, estupros: o número de violações contra crianças em conflitos armados, com 41.370 episódios em 2024, é o mais alto dos últimos 30 anos. É o que revela um novo relatório do secretário-geral das Nações Unidas sobre crianças e conflitos armados, publicado na quinta-feira, 19 de junho. Os números alarmantes, pelo terceiro ano consecutivo, certificam um aumento de 25% nas violações em comparação com 2023, o que atesta, por todas as partes em conflito, o flagrante desrespeito ao direito internacional e aos direitos e proteções especiais de que as crianças deveriam desfrutar.

Um alerta

“O choro de 22.495 crianças inocentes, que deveriam estar aprendendo a ler ou jogar futebol, mas que, em vez disso, tiveram que aprender a sobreviver a tiroteios e bombardeios, deveria nos tirar o sono à noite”, afirmou Virginia Gamba, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas sobre Crianças e Conflitos Armados.

“Este deve ser um alerta. Estamos em um ponto sem retorno. Apelo à comunidade internacional para que se comprometa novamente com o consenso universal sobre a proteção das crianças em conflitos armados e às partes em conflito para que ponham fim imediato à guerra contra as crianças e respeitem os princípios fundamentais do direito internacional humanitário: humanidade, distinção, proporcionalidade e necessidade.”

Funeral do palestino Anas Al-Masri, que sucumbiu aos ferimentos sofridos em um ataque israelense, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. (Foto: Hatem Khaled/REUTERS)

Um aumento na violência

Os países com os maiores níveis de violações em 2024 foram Israel e Palestina, em particular na Faixa de Gaza, a República Democrática do Congo (RDC), a Somália, a Nigéria e o Haiti. Nessas áreas, a infância tornou-se um campo de batalha, onde o direito internacional é sistematicamente ignorado. As consequências são chocantes: 11.967 crianças mortas ou mutilados, 7.906 casos de menores sem acesso à assistência humanitária e 7.402 crianças recrutadas ou utilizadas nos 25 conflitos em curso.

O aumento da violência resultou num aumento dos ataques a escolas (+44%), das violações e de outras formas de abuso sexual (+34%). Em contextos de dificuldades graves e de conflito armado, verificou-se também um aumento de crianças vítimas de múltiplas violações (+17%) devido à combinação de raptos, recrutamento, uso e violência sexual.

"Bombardeios pesados, ataques com mísseis e o uso incessante de armas explosivas em áreas urbanas - acrescentou Gamba - transformaram casas e bairros em campos de batalha. A disseminação de minas terrestres e o abandono de artefatos explosivos não detonados contaminaram comunidades inteiras, constituindo uma ameaça constante para os civis. Para as crianças, as consequências são particularmente graves: estas armas são responsáveis ​​por um quarto de todas as vítimas, incluindo os mortos e feridos em combate".

Asha Kano Kavi, uma mulher deslocada internamente de Kadugli, serve folhas selvagens cozidas como alimento para crianças órfãs no campo de deslocados internos de Bruam, nas montanhas Nuba, Kordofan do Sul, Sudão. (Thomas Mukoya/REUTERS)

A detenção de menores

O panorama também é preocupante em relação à detenção de crianças, com pelo menos 3.018 crianças privadas de liberdade por sua suposta ou real associação com partes armadas em conflito, incluindo aquelas atualmente sujeitas a sanções emitidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A detenção, de fato, as torna particularmente vulneráveis ​​a violações de seus direitos, incluindo tortura e violência sexual. De acordo com a ONU, em vez disso, deve-se dar prioridade a alternativas à detenção adequadas à idade e deve-se fornecer apoio para a reintegração.

O maior número de crianças detidas está em Israel e Palestina, Nigéria, Iraque, Somália e Líbia.

Acesso à educação

O acesso à educação é outro tema polêmico destacado pelo relatório da ONU, já que milhões de crianças foram excluídas da escola devido a conflitos e ao uso militar de escolas.

No Sudão, por exemplo, mais de 17 milhões de crianças estão atualmente fora da escola. No Afeganistão, 2,2 milhões de meninas estão privadas do direito à educação três anos após a proibição do acesso ao ensino médio para elas. "Crianças que vivem em meio a hostilidades estão perdendo a infância", disse Gamba. Em vez de reconhecer a proteção especial concedida às crianças, governos e grupos armados em todo o mundo estão ignorando descaradamente o direito internacional, que define criança como qualquer pessoa com menos de 18 anos. Quando permitimos que isso aconteça, não estamos apenas deixando de proteger as crianças; estamos privando-as da oportunidade de crescer em segurança, de ir à escola e de viver uma vida com dignidade e esperança.

UNICEF alerta para crise após proibição de educação de meninas pelo Talibã (ANSA)

Dados aprimorados

2024 marcou o 35º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, enquanto 2025 marca o 25º aniversário do Protocolo Facultativo (OPAC) que proíbe o recrutamento e o uso de crianças-soldado menores de 18 anos.

Dados aprimorados também foram registrados nesse sentido: quase 16.500 crianças anteriormente associadas a forças ou grupos armados receberam proteção ou apoio para reintegração em 2024, um aumento em relação a 2023, elevando o número total de crianças libertadas desde 2005 para mais de 200.000.

Os esforços para apoiar os direitos da criança também levaram a cerca de 40 compromissos assumidos pelas partes em conflito, incluindo protocolos de rendição, iniciativas de treinamento, compromissos unilaterais e diálogos bilaterais. Diante do aumento de violações graves contra crianças, Gamba afirmou: “Estamos diante de uma escolha que define quem somos: cuidar delas ou dar as costas… Todos nós compartilhamos o dever de agir, urgente e decisivamente, para acabar com esse sofrimento. Não amanhã. Não algum dia. Hoje.”