Israel ataca o Irã, atingindo instalações nucleares e altos comandos militares.

Israel lançou durante a noite ataques sem precedentes contra o Irã, visando seu programa nuclear, cientistas e líderes militares em um ataque que, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durará muitos dias. O Irã responde com o lançamento de mais de 100 drones contra Israel e o líder supremo Khamenei promete uma “punição severa”.

Marco Guerra – Vatican News

O ataque com mísseis de Israel ao Irã lança mais incerteza e violência sobre todo o Oriente Médio e alimenta o risco de um conflito regional. Os bombardeios, realizados com cerca de 200 aviões, atingiram instalações nucleares e militares, fábricas de mísseis balísticos e oficiais de alto escalão, num total de mais de 100 alvos, e foram definidos pelo primeiro-ministro Netanyahu como ataques “preventivos” para a “sobrevivência” de Israel. A operação “Leão nascente”, explicou ainda o primeiro-ministro, tem como objetivo “reduzir a ameaça iraniana” e durará “muitos dias”.

Aiea: nenhum aumento das radiações

A mídia e testemunhas iranianas relataram explosões, incluindo uma na principal instalação de enriquecimento de urânio do país, em Natanz. Oito cidades iranianas foram atingidas. A Agência Internacional de Energia Atômica informa que “nenhum aumento nos níveis de radiação foi observado”.

Khamenei promete uma “punição severa”

A televisão estatal iraniana informou que Hossein Salami, chefe do corpo de elite da Guarda Revolucionária, foi morto, assim como o chefe do Estado-Maior do Exército, Mohamamd Bagheri. Israel matou seis cientistas iranianos suspeitos de trabalhar na bomba nuclear e no programa de mísseis balísticos de Teerã. O líder supremo Khamenei prometeu que Israel “sofrerá uma punição severa”, “provocou um destino amargo e doloroso – continuou – e certamente o sofrerá”.

Trump: o Irã não pode ter a bomba atômica

Enquanto isso, Israel (IDF) informa que seus aviões ainda estão bombardeando alvos no Irã e que começou a interceptar mais de cem drones lançados pelo Irã em direção ao seu território. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Fox News que foi avisado com antecedência sobre os ataques e enfatizou que “o Irã não pode ter a bomba nuclear”. Anteriormente, o secretário de Estado Marco Rubio havia dito que os ataques aéreos israelenses não foram conduzidos em coordenação com os Estados Unidos. Vários países árabes, incluindo Egito, Catar e Emirados Árabes, condenam o ataque de Israel.

A OTAN pede uma desaceleração imediata

“O ataque ao Irã é uma decisão unilateral de Israel. Por isso, acho que é quase crucial para muitos aliados, incluindo os Estados Unidos, trabalhar para evitar uma escalada. Sei que estão a fazê-lo”, afirmou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O preço do gás registou uma forte subida após o ataque de Israel ao Irão, que também provocou um aumento do preço do petróleo. Muitos governos ocidentais convocaram reuniões de emergência e alertaram o pessoal das embaixadas presentes em Israel.