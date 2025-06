Detentos de Rebibbia, em Roma, dedicam a Francisco o informativo de maio

“Non tutti sanno” (Nem todos sabem) é o título do boletim informativo produzido pelos presos da Casa de Reclusão de Rebibbia, um dos principais cárceres de Roma, que decidiram dedicar a publicação do mês de maio ao Pontífice argentino. Entre análises, crônicas e testemunhos, a lembrança da abertura da Porta Santa em Rebibbia em dezembro de 2024 e o testemunho de proximidade do Papa com a população carcerária, com o constante convite à esperança e o apelo por condições mais humanas aos detentos.

Vatican News

É dedicada ao Papa Francisco, “voz e esperança dos reclusos”, a última edição do boletim informativo Non Tutti Sanno, produzido pelos detentos da Casa de Reclusão de Rebibbia. O material é coordenado pelo jornalista Roberto Monteforte.

A edição do informativo de maio que traz o Papa Francisco na capa

O informativo, que sai após meses de longa espera pela renovação da “autorização” do projeto para 2025 por parte da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, dedica a capa ao Pontífice argentino que, três dias antes da sua morte, quis visitar uma penitenciária romana – a prisão de Regina Coeli – para celebrar a Quinta-feira Santa.

A recordação do Papa Francisco

A edição retrata o encontro dos detentos com Francisco na abertura da Porta Santa no Novo Complexo de Rebibbia e observa o “paradoxo” dos muitos reconhecimentos ao Papa pelo extraordinário testemunho de proximidade com a população carcerária, pelo seu constante convite à esperança e quanto, ao contrário, tenha ficado sem resposta o seu apelo aos “poderosos” para que tornassem mais humanas as condições de vida dos presos, a partir de um ato de clemência que reduzisse a superlotação. Os portões das penitenciárias se abrem para a arte, mas não para gestos de humanidade. O informativo recorda ainda duas vítimas do desespero do sistema prisional: Gianluca, que tirou a própria vida na prisão de Rebibbia, e Elena, que se suicidou na prisão de Mantova.

Análises, crônicas e testemunhos

Mas é sobre o tema do direito constitucional à informação da realidade “restrita” que insiste Non Tutti Sanno com um artigo da diretora da Ristretti Orizzonti, Ornella Favero, e do presidente emérito do Tribunal Constitucional e ex-ministro da Justiça, Giovanni Maria Flick (“A Constituição não admite censura”). Além dos testemunhos sobre a vida prisional, a edição traz reflexões sobre essa realidade e sobre a legalidade de professores e alunos de diferentes instituições, que representam uma importante oportunidade de diálogo e ponte entre o mundo interior e o mundo exterior.

Também fazem parte do informativo de maio as crônicas de dois momentos vividos em Rebibbia: no âmbito da mostra “adotemos um escritor”, o encontro com o escritor Matteo Martone, autor do romance “Assolutamente non portatemi a Caserta” (Não me levem para Caserta, por favor) e a apresentação do livro “Dieta Mediterranea” (Dieta Mediterrânea), organizada pelo instituto hoteleiro com os autores, os patrocinadores e em colaboração com o Garante dos detentos do Lácio, Stefano Anastasia, enriquecido pela degustação de algumas receitas “mediterrâneas” preparadas pelos alunos detentos, sob o lema da combinação entre formação profissional e oportunidades de trabalho.