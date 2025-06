Índia e Bangladesh, mortos e desalojados devido às chuvas torrenciais

As inundações provocadas pelas violentas precipitações continuam a causar vítimas e milhares de desalojados. O exército indiano mobiliza-se para socorrer a população e evacuá-la para áreas seguras.

Greta Giglio – Vatican News

Pelo menos 34 pessoas morreram devido às inundações que atingiram o nordeste da Índia nos últimos dias. Chuvas torrenciais caíram sobre a região de Assam - em particular na cidade de Guwahati e na área do lago Dal - colocando em risco a vida de cerca de 364 mil pessoas.

A violência das águas

As chuvas incessantes provocaram a subida repentina do nível dos principais rios nas regiões afetadas, causando graves danos: edifícios e estradas inundados, casas desabadas, bairros inteiros paralisados e isolados. O vizinho Bangladesh também foi atingido, onde quatro membros de uma família morreram devido a um deslizamento de terra; centenas de abrigos foram disponibilizados à população nos distritos montanhosos de Rangamati, Bandarban e Khagrachhari.

As operações de socorro

O exército indiano iniciou uma operação de resgate em grande escala nas áreas submersas pela água. As equipes de socorro conseguiram evacuar cerca de 800 habitantes da cidade de Imphal, capital do estado de Manipur: “transferimos as pessoas para locais seguros”, declararam as autoridades do exército, “e providenciamos alimentos, água e medicamentos essenciais”. Mais de mil turistas também foram evacuados em Sikkim, parte da cordilheira do Himalaia. Outras equipes de resgate intervieram no estado de Meghalaya, onde mais de 500 pessoas ficaram presas pelas enchentes. As autoridades indianas pedem à população que permaneça alerta, prevendo que as chuvas continuarão a cair também durante a próxima semana.

Emergência climática

Não é a primeira vez que o Estado de Assam é atingido por violentas enchentes, favorecidas pela presença de cadeias montanhosas e numerosos rios em seu território; em 2022, 29 distritos foram gravemente afetados, com dezenas de mortos e centenas de milhares de desabrigados. Mas é toda a Índia que está exposta aos graves riscos causados pelas inundações e, todos os anos, as chuvas de monção afetam milhões de pessoas. Há apenas uma semana, as chuvas torrenciais que caíram sobre Nova Deli e as áreas de Uttar Pradesh causaram 50 mortes. Segundo Siddaramaiah, primeiro-ministro do estado indiano de Karnataka, em maio deste ano foram registradas as chuvas mais intensas dos últimos 125 anos.