Gaza, massacre perto de um centro de distribuição de ajudas humanitárias

Dezenas de vítimas foram registradas após forças israelenses abrirem fogo perto de um centro de distribuição de ajudas humanitárias em Rafah. Israel iniciou nova ofensiva na Faixa de Gaza, enquanto cresce a pressão internacional por acesso às ajudas humanitárias

Vatican News

Pelo menos 27 palestinos foram mortos e 90 ficaram feridos na madrugada desta terça-feira por disparos do exército israelense enquanto aguardavam em um centro de distribuição de ajudas humanitárias em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do enclave palestino administrado pelo Hamas.

A investigação solicitada pela ONU

Não há confirmação de Israel sobre o que já está sendo chamado de novo "massacre do pão". Já no dia anterior, segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma investigação independente após pelo menos 31 pessoas terem sido mortas no domingo em um tiroteio perto do mesmo centro de distribuição de ajuda humanitária. A ONU, por meio do Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou que os "ataques mortais" em torno de postos de ajuda humanitária em Gaza são "crimes de guerra". Registra-se também a morte de três soldados israelenses, atingidos na noite entre segunda e terça-feira por um artefato explosivo no norte da Faixa.

Condenação e pressão da comunidade internacional

Enquanto isso, as forças de defesa israelenses retomaram com intensidade a ofensiva dos "tanques de Gideão" na Faixa de Gaza, conforme anunciado pelo próprio ministro da defesa, Katz, que solicitou o avanço em direção a todos os objetivos, e com a Força Aérea, que anunciou ter atingido dezenas de alvos. Nesse contexto, a pressão da comunidade internacional continua para o acesso das ajudas humanitárias à Faixa de Gaza. Em caso de novos bloqueios, a Alemanha evoca o risco de possíveis consequências.