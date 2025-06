Trabalho infantil, infância negada para 138 milhões de crianças

O Dia Mundial de Combate contra o Trabalho Infantil, mostrou dados da Organização Mundial do Trabalho e da Unicef que chamam à necessidade da luta contra esta calamidade. A África Subsaariana continua a suportar o fardo mais pesado, com cerca de 87 milhões de crianças. A Ásia e o Pacífico registraram a redução mais significativa desde 2020, de 49 milhões para 28 milhões de crianças e adolescentes. Na América Latina e no Caribe, o número total é de cerca de 7 milhões.

Giada Aquilino – Vatican News

Apesar do progresso alcançado, atualmente milhões de crianças e adolescentes ainda não têm o direito de aprender, de brincar, de simplesmente viver plenamente sua infância. Essa é a amarga constatação que, no Dia Mundial contra a Exploração do Trabalho Infantil, emerge de novas estimativas lançadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Unicef, segundo as quais, em 2024, quase 138 milhões de crianças e adolescentes estavam envolvidos em trabalho infantil, incluindo cerca de 54 milhões em trabalhos perigosos que colocavam em risco - e continuam a colocar - sua saúde, segurança ou desenvolvimento. Os dados, contidos no relatório “Trabalho Infantil: Estimativas Globais 2024, Tendências e Perspectivas”, mostram uma redução geral do trabalho infantil em mais de 20 milhões de crianças e adolescentes até 2020, revertendo o aumento alarmante entre 2016 e 2020. No entanto, o mundo ficou aquém da meta de eliminar permanentemente esse flagelo até 2025. Por isso, as Nações Unidas destacaram em sua página da Web dedicada ao aniversário que “é hora de tornar a eliminação do trabalho infantil uma realidade”.

A emergência no mundo

A agricultura continua sendo o setor mais afetado pelo trabalho infantil, com 61% de todos os casos, seguido por serviços (27%), como trabalho doméstico e venda de mercadorias em mercados, e indústria (13%), que inclui mineração e manufatura. A África Subsaariana continua a suportar a carga mais pesada, com cerca de 87 milhões de crianças. A Ásia e o Pacífico registraram a redução mais significativa desde 2020, de 49 milhões para 28 milhões de crianças e adolescentes.

Embora a prevalência do trabalho infantil na América Latina e no Caribe tenha permanecido inalterada nos últimos quatro anos, o número total de crianças envolvidas caiu de 8 para cerca de 7 milhões. O documento observa que os meninos têm maior probabilidade de se envolver em trabalho infantil do que as meninas, mas quando o trabalho doméstico é incluído, a diferença de gênero se inverte.

O peso dos cortes de financiamento

As conclusões do relatório, disse Gilbert F. Houngbo, Diretor Geral da OIT, “oferecem esperança e mostram que o progresso é possível”. Entretanto, ele observou que “ainda temos um longo caminho a percorrer antes de atingirmos nossa meta de eliminar o trabalho infantil”. Porque a realidade é que “muitas crianças continuam a trabalhar em minas, fábricas ou campos, muitas vezes fazendo trabalhos perigosos para sobreviver”, acrescentou Catherine Russell, diretora-geral do Unicef. A diretora pediu a aplicação de proteções legais, a extensão da proteção social, o investimento em educação gratuita e de qualidade e a melhoria do acesso ao trabalho decente para adultos. Os cortes no financiamento em escala global”, enfatizou, “ameaçam reverter os ganhos duramente conquistados".