No próximo sábado 28 de junho, véspera da Solenidade de São Pedro Apóstolo, nas Colinas do Abranches, ao norte da Cidade de Curitiba, o prefeito Eduardo Pimentel vai inaugurar o mais novo parque da capital do Estado do Paraná. O Parque público é de número 55. A área comprada pela prefeitura está junto aos riachos que formam o rio Belém. Segundo o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, a “Reserva Ecológica de Mata Nativa de Araucárias representa o passado já realizado - nosso Legado ecológico e Cultural - e o Futuro ,- a Inovação e Progresso - com que sonhamos”.

Curitiba vai inaugurar o Parque Papa Francisco

Curitiba tem 66 m2 de área de florestas públicas por habitante, quando a ONU recomenda 12 m2 de área verde pública por morador.

O pintor Celso Coppio criou um quadro a óleo sobre tela que foi entronizado na Catedral Basílica de Curitiba na festa de Corpus Christi como tributo ao Papa da Ecologia e Justiça Social recentemente falecido.

O pintor Celso Coppio com o quadro do Papa Francisco

A ideia do novo Parque é do ex-Prefeito de Curitiba Rafael Greca e de seu sucessor atual Prefeito Eduardo Pimentel Slaviero.

A tela que foi entronizado na Catedral Basílica de Curitiba na festa de Corpus Christi.