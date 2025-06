Um menino carrega papelão enquanto palestinos se reúnem para receber suprimentos de ajuda em Beit Lahia, norte da Faixa de Gaza, em 22 de junho de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa (MAHMOUD ISSA)

Caritas Internationalis une-se ao Papa Leão XIV no apelo a silenciar as armas e restaurar a paz no Médio Oriente

"É verdadeiramente triste testemunhar hoje, em tantos contextos o impor-se da lei do mais forte, com base na qual são legitimados os próprios interesses. É desolador ver que a força do direito internacional e do direito humanitário parece não ter mais efeitos vinculantes, substituída pelo suposto direito de obrigar os outros pela força. Isso é indigno do homem, é vergonhoso para a humanidade e para os responsáveis​​ pelas nações." (leão XIV à ROACO)

Vatican News Em meio a confusos anúncios de cessar-fogo, violações e negações de cessar-fogo entre Israel e Irã, os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas continuam a ser espezinhados. O direito internacional é flagrantemente ignorado e violado em face de muitos conflitos em curso em todo o mundo. “É verdadeiramente triste testemunhar hoje, em tantos contextos – lamenta Leão XIV - o impor-se da lei do mais forte, com base na qual são legitimados os próprios interesses. É desolador ver que a força do direito internacional e do direito humanitário parece não ter mais efeitos vinculantes, substituída pelo suposto direito de obrigar os outros pela força. Isso é indigno do homem, é vergonhoso para a humanidade e para os responsáveis​​ pelas nações. (Leão XIV à ROACO)” O princípio Pacta sunt servanda, pedra angular do direito internacional e da diplomacia, parece ser desrespeitado. Os Estados estão cada vez mais deixando de honrar seus compromissos e respeitar as obrigações internacionais assumidas. Esse desrespeito ao direito internacional e à dignidade humana é evidente em conflitos em curso, onde civis inocentes suportam o peso da violência e do sofrimento. Em seu forte apelo durante o Angelus no último domingo, o Papa Leão XIV instou os líderes mundiais e a comunidade internacional a defenderem a paz e a porem fim à tragédia da guerra antes que seja tarde demais. Hoje, mais do que nunca, a humanidade grita e implora paz. É um grito que reclama responsabilidade e sensatez, e que não deve ser abafado pelo fragor das armas e pelas palavras retóricas que incitam ao conflito. Que a diplomacia faça silenciar as armas! O Papa também lembrou que "quando está em causa a dignidade humana, não há conflitos “distantes”." E destacou a tragédia humana que se desenrola em Gaza, onde mais de 55.600 civis foram mortos desde o início do conflito. Por trás desses números, famílias inteiras foram destruídas e uma geração traumatizada ficou sem esperança para o futuro. Palestinos se reúnem para receber suprimentos de ajuda em Beit Lahia, norte da Faixa de Gaza, em 22 de junho de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa A população de Gaza continua sem acesso a serviços essenciais, sofre de fome e se encontra em desespero, enfrentando a cruel escolha de morrer de fome ou correr o risco de ser morta enquanto tenta obter alimentos. O bloqueio ilegal do acesso da grande maioria das organizações humanitárias profissionais e a militarização da ajuda criaram uma situação humanitária calamitosa, desesperadora e inaceitável. Palavras de condenação por si só não bastam para salvar vidas ou alimentar pessoas que morrem de fome. As pessoas precisam de mais do que apenas retórica e promessas vazias. Precisamos de vontade política para nos engajarmos em diálogos e diplomacias construtivos, ações concretas e, acima de tudo, uma liderança mundial responsável que se preocupe com a humanidade, a paz e o bem comum. Essa vontade política deve unir todos para lutar pela paz, pois o mundo não consegue lidar com a Terceira Guerra Mundial. Hoje, a região do Oriente Médio é marcada pela incerteza, pela paz frágil e pela instabilidade. Os riscos de a região mergulhar em uma espiral de violência ainda mais ampla são elevados, com consequências humanitárias catastróficas, como testemunhado pelas tensões recentes, incluindo os recentes ataques terroristas contra comunidades cristãs na Síria. A paz e a estabilidade na região devem ser preservadas e as minorias étnicas e religiosas protegidas. Todos os meios diplomáticos e o diálogo devem ser utilizados para evitar o agravamento das crises humanitárias existentes e a criação de novas crises na região, com potenciais implicações globais. A Caritas Internationalis se une ao apelo do Papa Leão XIV e exorta: • Que a comunidade internacional defenda a paz e a estabilidade e pressione todas as partes envolvidas a se engajarem em diálogo construtivo e diplomacia para alcançar paz e estabilidade justas e duradouras na região do Oriente Médio. A guerra não pode ser normalizada. • Que a comunidade internacional demonstre firme compromisso com a defesa do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e os direitos humanos, para garantir a proteção eficaz dos civis. Atenção especial deve ser dada às minorias étnicas e religiosas vulneráveis ​​na região. • Que a comunidade internacional e as partes envolvidas garantam assistência humanitária segura e sem obstáculos, em conformidade com os princípios humanitários e o direito internacional humanitário. A ajuda humanitária deve ser prestada sem agendas políticas ou militares, garantindo que chegue àqueles que mais precisam. A Caritas permanece comprometida em fornecer ajuda humanitária baseada em princípios às pessoas afetadas por conflitos e continua a instar a comunidade internacional a garantir que a ajuda chegue aos necessitados sem demora, impedimentos e em grande escala. O futuro da região e do mundo depende de uma liderança mundial responsável e do nosso compromisso coletivo com a justiça, a paz, a responsabilidade perante o direito internacional e o respeito pela dignidade humana.