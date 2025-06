Áustria, consternação com o ataque à escola em Graz. Os bispos: orações e proximidade

As vítimas do tiroteio, perpetrado por um jovem de 22 anos, provavelmente um ex-aluno, que posteriormente cometeu suicídio, eram estudantes com idades entre 14 e 18 anos. Várias pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado crítico. Os bispos da Estíria disseram estar "atônitos e chocados"

Áustria em choque com o gravíssimo ataque ocorrido em uma escola em Graz, capital da Estíria, onde um jovem de 22 anos, provavelmente um ex-aluno, abriu fogo, provavelmente com um rifle e uma pistola de posse legal, por volta das 10h da manhã desta terça-feira, 10 de junho, contra alunos de duas diferentes turmas da escola secundária Borg. Dez vítimas, incluindo o agressor que cometeu suicídio, 28 feridos, alguns dos quais em estado muito grave. Luto nacional Foram declarados no país três dias de luto nacional. O chanceler austríaco falou de "um dia sombrio na história" da Áustria. "O tiroteio - disse ele - é uma tragédia nacional que nos chocou profundamente. Nove pessoas tiveram suas vidas repentinamente ceifadas. Não há palavras para expressar a dor. Nosso país está em silêncio". Forças policiais em ação (AFP) A dor dos bispos Os bispos da Estíria expressaram consternação com o tiroteio, assegurando suas orações e apoio aos afetados. Em uma coletiva de imprensa, o bispo diocesano Wilhelm Krautwaschl e o bispo auxiliar Johannes Freitag expressaram seu estarrecimento imediatamente após a notícia do ocorrido. "Este ato insano em uma escola em Graz nos deixa atônitos e chocados. Nossas mais profundas condolências aos alunos, professores e famílias", disseram os bispos, assegurando suas orações e sua proximidade às pessoas atingidas e agradecendo a todos que prestam assistência nessas horas.