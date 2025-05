Paquistão: A oração das crianças e o fruto do cessar-fogo entre Índia e Paquistão

A Igreja Católica, em ambos os lados da fronteira, espera que a Índia e o Paquistão "possam construir relações mais fortes, confiáveis e pacíficas".

"Sabemos que o Senhor ouve a oração das crianças, que estão em seu coração. E a trégua entre a Índia e o Paquistão tem um significado muito especial para nós, porque a consideramos fruto da oração das crianças", afirma à Agência Fides padre Qaisar Feroz, frade capuchinho e pároco da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Bhai Pheru, na periferia de Lahore, no Punjab paquistanês.

O pároco disse à Fides: "no sábado, 10 de maio, um grupo de crianças e famílias se reuniu em frente à Gruta e ao Santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz, em nossa paróquia de Bhai Pheru. Eu, o frei Robinson, OFM, e as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria rezamos um Rosário pela Paz com a comunidade paroquial. Crianças e jovens estavam presentes, enquanto as meninas do internato Ibne Mariam recitavam hinos de paz e orações devocionais a Maria. No final da oração, soltamos alguns pombos como símbolo da paz e do desejo ardente das crianças, que seguraram cartazes dizendo “sim à paz, não à guerra”. No final da oração do Rosário, a surpresa: recebemos a maravilhosa notícia do anúncio de um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão. Agora esperamos que ele se mantenha e que uma paz justa e duradoura possa ser construída entre as partes".

Entre outras coisas, as pessoas da paróquia estavam muito assustadas porque, conta o padre Feroz, nos dias que antecederam os confrontos militares na região disputada da Caxemira, um tiro de canhão atingiu a área industrial no território da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos em Bhai Pheru. "Foi um pouco como sentir a guerra chegando em nossa casa. Havia grande apreensão e por isso intensificamos nossas orações pela paz", relatou o padre Feroz.

Toda a Igreja no Paquistão saudou a trégua. Dom Samson Shukardin OFM, bispo de Hyderabad e Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, disse em uma mensagem pública: “esse passo significativo em direção à paz, após as recentes tensões e confrontos militares, é uma fonte de grande alívio e esperança para milhões de pessoas em toda a região”. Os bispos do Paquistão expressam “apreço ao primeiro-ministro Shehbaz Sharif do Paquistão e ao primeiro-ministro Narendra Modi da Índia por escolherem o caminho do diálogo e da moderação” e “profunda gratidão aos mediadores internacionais, particularmente os Estados Unidos e outros parceiros globais, por seu papel na facilitação desse avanço pacífico”.

Os bispos paquistaneses lembram: "os povos do sul da Ásia há muito tempo desejam paz, estabilidade e cooperação. Rezamos para que esse cessar-fogo marque não apenas o fim das hostilidades, mas também o início de um novo capítulo de compreensão mútua, reconciliação e harmonia regional", assegurando orações "pela paz duradoura e pelo bem comum de todos".

O arcebispo Joseph Arshad, bispo de Islamabad-Rawalpindi e presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz (NCJP), acrescentou: "esse cessar-fogo também serve como um lembrete do poder da diplomacia sobre o conflito. É fundamental que ambas as nações continuem a se engajar em diálogos para tratar de questões antigas e buscar soluções duradouras que priorizem o bem-estar e a segurança de seus povos. Um futuro pacífico para a região do sul da Ásia começa com cooperação, diálogo, respeito mútuo e compromisso com a paz". A Igreja Católica, em ambos os lados da fronteira, espera que a Índia e o Paquistão "possam construir relações mais fortes, confiáveis e pacíficas, garantindo um futuro melhor para todos" e que "o espírito de justiça, paz, solidariedade e fraternidade prevaleça nessa região, para construir pontes de esperança, amor e paz entre as nações".