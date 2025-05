Mundo Nicarágua

Nicarágua sai da UNESCO

A decisão de abandonar a agência de ONU que apoia a instrução, a ciência e a cultura, promovendo também a conservação do patrimônio artístico e natural em todo o mundo e chegou após a atribuição do prêmio Unesco pela liberdade de imprensa do cotidiano nicaraguense "La Prensa": o mais antigo cotidiano da nação estava comprometido em denunciar o governo do atual presidente Ortega

Vatican News Em carta enviada ontem à diretora da UNESCO, Audrey Azoulay, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Valdrack Jaentschke, anunciou a saída do país centro-americano da agência das Nações Unidas que apoia a educação, a ciência e a cultura, além de promover a conservação do patrimônio artístico e natural em todo o mundo. Contra "La Prensa" A decisão de deixar a organização foi tomada após o prestigioso prêmio internacional de liberdade de imprensa da UNESCO ter sido atribuído ao "La Prensa", o jornal nicaraguense mais antigo, que lutou contra a ditadura de Anastasio Somoza Debayle de 1967 a 1979 e que, mais recentemente, denunciou o abuso de poder pelo atual presidente, Daniel Ortega. Na carta com a qual o governo sanciona a saída da UNESCO, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua argumentou que "La Prensa" "é um meio de comunicação pró-EUA e representa uma vil traição à nossa pátria". Não é um caso isolado Mas a saída da UNESCO não é um caso isolado: em fevereiro passado, a Nicarágua decidiu retirar-se da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), do Conselho de Direitos Humanos, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM). A UNESCO, portanto, é a quinta agência que o país abandona. Detentos libertados No domingo, por sua vez, o governo libertou 1.700 detentos por ocasião do Dia da Dignidade Nacional, celebrado todo dia 4 de maio para recordar o dia em que o herói Sandino se recusou a assinar o Pacto de Espino Negro, que pôs fim à guerra constitucionalista, e se opôs à intervenção militar dos EUA no país.

