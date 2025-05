Genocídio contra povos Herero e Nama recordado pela primeira vez na Namíbia

Membros do povo Herero, vítimas do genocídio entre 1904-1908 (2004 AFP)

A celebração em Whindoek, capital da nação africana, é o primeiro passo para a pacificação de uma memória histórica que envolve mais de 70.000 mortes, incluindo crianças, mulheres e idosos, durante o período do Império Alemão, entre 1904 e 1908. A Alemanha se comprometeu a investir mais de 1 bilhão de euros para o desenvolvimento do país africano após reconhecer esses massacres como "genocídio".

Federico Piana - Notícias do Vaticano

Um dia histórico na Namíbia. Histórico porque o país da África Austral recorda pela primeira vez as vítimas do genocídio perpetrado contra os povos locais Herero e Nama pelo Império Alemão entre 1904 e 1908, anos em que ocorreu a chamada partilha da África pelas nações europeias.

Memória compartilhada

Histórico porque a cerimônia comemorativa de quarta-feira, 28, nos jardins do centro da capital Whindoek, na presença das mais altas autoridades do país, marca o primeiro passo para a metabolização pacífica de uma memória coletiva sobre a qual essas atrocidades ainda pesam como uma pedra de moinho: entre os Herero, as mortes foram de 65.000 de um total de 80.000 pertencentes ao grupo étnico, enquanto os Nama contabilizaram 10.000 vítimas, exatamente metade de sua população. Todos mortos porque ousaram se rebelar contra a colonização, com uma fúria que não poupou nem mesmo milhares de crianças, mulheres, idosos e doentes abandonados à fome e à sede em campos de concentração.

A presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (C), acende uma vela durante o Dia da Memória do Genocídio nos Jardins do Parlamento em Windhoek, em 28 de maio de 2025. Ela repetiu seus apelos para que a Alemanha pague reparações pelo genocídio contra as tribos namibianas, ao liderar a primeira celebração oficial das atrocidades, cometidas há mais de 120 anos. (Foto de Jemima Beukes / AFP) (AFP or licensors)

Caminho da unidade

"Convidamos todos os namibianos, todos os cidadãos, a virem celebrar este dia conosco. Que as almas corajosas das vítimas continuem a descansar em paz eterna", disse a ministra da Informação, Emma Theofelus, enquanto Gaob Dawid Gertze, representante de um clã da comunidade Nama, entrevistado pela mídia local, reiterou a necessidade de "nunca menosprezar os privilégios que a democracia oferece. No entanto, a beleza da democracia reside no fato de que hoje toda a sociedade se une a esta celebração".

O compromisso "moral e político" da Alemanha

Somente em 2021 a Alemanha reconheceu oficialmente esses massacres como genocídio, anunciando, como um "compromisso moral e político", um investimento de mais de 1 bilhão de euros ao longo de 30 anos para o desenvolvimento do país africano, negando indenização aos descendentes individuais das vítimas.

Namibianos vestindo trajes herero entoam cânticos e cantam enquanto o país realiza sua primeira homenagem às vítimas do genocídio dos herero e nama, massacrados pelas forças coloniais alemãs há mais de um século, na capital, Windhoek, Namíbia, em 28 de maio de 2025. REUTERS/Stringer (SIPHIWE SIBEKO)