Oriente Médio: 7 mil pessoas evacuadas devido a incêndios nos arredores de Jerusalém

Foi declarado estado de emergência devido ao que, de acordo com o comandante dos bombeiros, poderia ser considerado o “maior” incêndio já registrado em Israel. As chamas ameaçam alcançar até mesmo o centro da Cidade Santa. As causas estão sendo investigadas.

Edoardo Giribaldi - Vatican News

Um grande incêndio, alimentado por ventos fortes e temperaturas extremas, está devastando a área florestal ao redor de Jerusalém. O risco, também temido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em um vídeo divulgado por seu gabinete, é que as chamas possam “facilmente se espalhar para a periferia” e para o centro da Cidade Santa. Nesta quinta-feira, 1º de maio, o dia em que o país celebra os mortos e o início do Dia da Independência, todos os eventos programados foram cancelados e Israel declarou estado de emergência. “Estamos enfrentando talvez o maior incêndio que já ocorreu no país. Não temos ideia do que o causou. Posso dizer que, após os primeiros incêndios, vários outros criminosos foram provocados em outros locais”, disse na TV o comandante do Corpo de Bombeiros de Jerusalém, Shmulik Friedman. De acordo com a mídia nacional, cerca de 7 mil pessoas foram evacuadas de várias comunidades vizinhas.

Não há provas da natureza do incêndio

Atualmente, não há evidências de que o incêndio tenha sido iniciado deliberadamente. A agência de inteligência interna israelense, a Shin Bet, está envolvida na investigação. A polícia anunciou a prisão de um homem em Jerusalém Oriental, que foi flagrado por testemunhas tentando atear fogo em mato, horas depois que os primeiros incêndios se espalharam. A emissora israelense N12 também informou duas outras prisões. O Hamas divulgou uma mensagem no Telegram na qual incentivava os palestinos a “queimar tudo o que puderem, bosques, florestas e casas de colonos”, declarando que Gaza “aguarda a vingança dos livres”.

O apoio internacional

O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, solicitou assistência internacional, entrando em contato com os governos da Itália, Reino Unido, França, República Tcheca, Suécia, Argentina, Espanha, Macedônia do Norte e Azerbaijão. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, confirmou a ativação imediata do Departamento de Proteção Civil. Netanyahu, que está acompanhando pessoalmente a evolução da crise a partir da unidade de emergência, anunciou a chegada iminente de dois canadairs da Itália e um da Croácia. A Ucrânia, informou Sa'ar, também enviará uma aeronave para ajudar a combater as chamas.

A situação nos hospitais

O hospital Ein Kerem, em Jerusalém, pediu aos cidadãos que fossem ao local somente em caso de absoluta necessidade. A equipe evacuou os pacientes não críticos e se preparou para receber qualquer ferido, enquanto dezenas de pessoas intoxicadas pela fumaça foram identificadas. Pela primeira vez na história do país, a emissora Channel 12 anunciou a evacuação ao vivo do estúdio: as transmissões foram transferidas para um local alternativo depois que o incêndio atingiu o complexo Neve Ilan durante a transmissão do programa de notícias.