Da periferia do Brasil, as homenagens a Francisco e aos 10 anos da Laudato si'

O incansável Rodrigo Baima tem liderado os jovens do bairro de Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade paraibana de Santa Rita, e inspirado a comunidade a seguir os passos de Papa Francisco: "continuaremos para defender e lutar por uma casa comum, uma casa em que todos possam entrar, participar e se sentir acolhidos". Um vídeo em homenagem ao "Pontífice das minorias" traz um agradecimento especial a Francisco, há um mês do seu falecimento e há 10 anos da encíclica.

Ouça a reportagem e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

A periferia de João Pessoa, através da comunidade do Bairro de Marcos Moura, da cidade paraibana de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, resolveu homenagear o Papa Francisco com um agradecimento coletivo. Há um mês do falecimento de Bergoglio, crianças, jovens, adultos e idosos se uniram para gravar um vídeo de iniciativa do Instituo Afro Aurora Dance em que, cada um à sua maneira, envia um "Obrigado, Papa Francisco". Até chegar ao missionário comboniano, Pe. Xavier Paolillo, que trabalha na ONG Projeto Legal, atendendo mais de 120 crianças em situação de vulnerabilidade social, e atua diretamente na Pastoral Carcerária na Paraíba:

"Um Papa que sempre levou em consideração as periferias existenciais se lembrou da nossa periferia, lembrou de Marcos Moura. Obrigado, Papa Francisco, por essa lembrança. A sua paixão pelos mais pobres, o seu coração cheio de esperança anima a missão para que nas periferias desse mundo afora todos os povos possam ter os direitos garantidos para viver com dignidade. Valeu, Papa Francisco! Obrigado! Deus te abençoe e te acolha no seu Reino!"

Os jovens da periferia brasileira de Marcos Moura que encontraram o Papa no Vaticano

Marcos Moura com Francisco em plena Praça São Pedro

Em 24 de maio de 2015 o Papa Francisco publicava a Carta Encíclica Laudato si' sobre o cuidado da casa comum. Exatamente 8 anos depois, durante uma Audiência Geral na Praça São Pedro, representantes do bairro Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade de Santa Rita, encontrava Bergoglio para apresentar - em pleno sagrado da Basílica Vaticana - um espetáculo com a mesma temática, através de manifestações artísticas como a dança e a capoeira, a cultura dos povos originários, para reforçar o cuidado à ecologia integral. Neste ano, no aniversário de 10 anos da Laudato si', o legado de Francisco se transforma em homenagem emocionante da comunidade que se viu representada no Vaticano, quando o grupo de 21 jovens carentes, a maioria chorando por encontrar o Papa, foi acolhida e abençoada. O coreógrafo Rodrigo Baima, que continua à frente do propósito de defesa da Amazônia e do meio ambiente através da arte, disse ao Vatican News que Marcos Moura continuará promovendo a causa, incentivados pelo contato tão próximo com Deus e o Papa Francisco:

"Sermos chamados pelo nome nos dá muita dignidade, reconhecimento, fortalecimento, principalmente, se tratando das periferias. O Papa Francisco foi um Papa das minorias, das comunidades periféricas. Deu voz para todas as pessoas do mundo inteiro com o seu jeito de ser Igreja, de ser humano que acolhe, que abraça, que incentiva, que motiva. E para nós foi um momento muito importante recordar todas essas manifestações que também partiram dele. Eu tenho plena convicção que, diante do tamanho do bem que o Papa Francisco viveu, tenho certeza que lá do Céu ele continua cuidando, rezando e querendo o bem da humanidade. Porque foi um Papa que abraçou todas as causas, principalmente como um Papa que abraçou em falar sobre a paz mundial. E é exatamente isso que nós, do Instituto Afro Aurora Dance, continuamos aqui firmes e fortes em prol de um mundo melhor, porque o bem vence o mal, e a paz continuará reinando no universo."

“E é assim que nós continuaremos para defender e lutar por uma casa comum, uma casa em que todos possam entrar, participar e se sentir acolhidos e acolhidas.”

Ao final da Audiência Geral de 2023 com o Papa, os brasileiros dançaram, cantaram e jogaram capoeira (Vatican Media)