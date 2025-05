Faixa de Gaza: Unicef, mais de 50.000 crianças mortas ou feridas desde outubro de 2023

“Quantos outros meninos e meninas mortos serão necessários? Que nível de horror precisa ser transmitido ao vivo antes que a comunidade internacional se manifeste, use sua influência e tome medidas corajosas e decisivas para pôr fim a essa matança implacável de crianças?”, questiona o diretor regional do Unicef para o Oriente Médio e Norte da África, Edouard Beigbeder, afirmando que essas crianças "fazem parte de uma longa e comovente lista de horrores inimagináveis" vividos na Faixa de Gaza

Desde o fim do cessar-fogo em 18 de março, 1.309 crianças foram mortas e 3.738 ficaram feridas em Gaza. No total, mais de 50.000 crianças foram mortas ou feridas desde outubro de 2023. O diretor regional do Unicef para o Oriente Médio e Norte da África, Edouard Beigbeder, disse: “No espaço de 72 horas do último fim de semana, imagens de dois ataques horríveis fornecem ulteriores provas do custo inconcebível desta guerra implacável contra as crianças na Faixa de Gaza”, afirma ele. “Na sexta-feira, vimos vídeos dos corpos das crianças queimadas e desmembradas da família al-Najjar sendo retiradas dos escombros de sua casa em Khan Younis.

Longa e comovente lista de horrores inimagináveis

De 10 irmãos menores de 12 anos, apenas um teria sobrevivido, com ferimentos graves. Na manhã de segunda-feira, vimos imagens de uma criança presa em uma escola em chamas na Cidade de Gaza. Aquele ataque, nas primeiras horas da manhã, matou pelo menos 31 pessoas, incluindo 18 crianças.” Essas crianças, continua ele, “agora fazem parte de uma longa e comovente lista de horrores inimagináveis: as graves violações contra crianças, o bloqueio da ajuda, a fome, o constante deslocamento forçado e a destruição de hospitais, sistemas de água, escolas e lares. Substancialmente, a destruição da própria vida na Faixa de Gaza”.

Comunidade internacional ponha fim à matança de crianças

“Quantos outros meninos e meninas mortos serão necessários? Que nível de horror precisa ser transmitido ao vivo antes que a comunidade internacional se manifeste, use sua influência e tome medidas corajosas e decisivas para pôr fim a essa matança implacável de crianças?”, questiona Beigbeder. O Fundo das Nações Unidas para a Infância apela mais uma vez a todas as partes no conflito para que “ponham fim à violência, protejam os civis, incluindo as crianças, respeitem o direito internacional humanitário e os direitos humanos, permitam a entrega imediata de ajuda humanitária e libertem todos os reféns”.

(com Sir)