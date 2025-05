Documentário brasileiro sobre Carlo Acutis destaca força da santidade vivida no cotidiano

A produção de "Minha Biblioteca Católica" é recente, gratuita e revela, com entrevistas inéditas, a espiritualidade simples e profunda do beato italiano de 15 anos que teve a canonização suspensa. A celebração eucarística e o rito de canonização de Carlo Acutis teriam sido celebrados em 27 de abril de 2025 no Vaticano, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, mas foram suspensos pelo falecimento do Papa Francisco em 21 de abril.

A santidade não está reservada aos heróis distantes ou figuras inatingíveis – ela pode ser vivida hoje, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Essa é a mensagem central do documentário “A Santidade é Possível – A Vida de Carlo Acutis”, disponível, gratuitamente, no canal da Minha Biblioteca Católica (MBC) no YouTube. Com 47 minutos de duração, o filme é a produção brasileira mais extensa já feita sobre o beato italiano e propõe um olhar sensível e profundo sobre sua espiritualidade vivida com naturalidade, alegria e entrega total a Deus.

As imagens foram produzidas na própria Itália (©Divulgação MBC)

Gravado em abril, em Milão e Assis, cidades onde Carlo viveu e foi sepultado, o documentário reúne depoimentos de quem o conheceu de perto — professores, sacerdotes, familiares e amigos — e cenas nos locais marcantes da sua trajetória. Um dos aspectos que mais chamou atenção da equipe de produção, durante as gravações, foi a simplicidade com que Carlo vivia sua espiritualidade: ele era um jovem comum, que encontrou na Eucaristia e na oração a força para viver uma fé autêntica no mundo moderno. “Onde está a força de Carlo? Em ser um rapaz que reza”, afirma o Pe. Gianluca, da Basílica de Nossa Senhora de Montalegro, onde o jovem realizou sua última peregrinação mariana.

“O que mais impressiona é que todos com quem conversamos destacam a normalidade de Carlo. Ele levava uma vida comum — e é justamente isso que nos inquieta. O média-metragem tem como foco mostrar que a santidade é acessível a todos, aqui, agora e em qualquer lugar”, afirma Matheus Bazzo, fundador da Minha Biblioteca Católica.

O documentário conta sobre a conversão do mordomo que trabalha na casa de Carlo (©Divulgação MBC)

Responsável pela produção executiva do filme, Vitória Ferreira, relações públicas da editora, destaca que o objetivo não era apenas recolher testemunhos que confirmassem a santidade de Carlo, mas ouvir aqueles que o conheceram como amigo, de forma íntima e próxima. “Em uma das conversas com a diretora do Instituto Marceline Tommaseo — escola onde Carlo estudou —, ela nos disse que Deus sabe qual santidade espera de cada um e cabe a nós descobrir e vivê-la. Carlo descobriu a dele — agora é a nossa vez”, completa.

O documentário “A Santidade é Possível - A Vida de Carlo Acutis” está disponível, gratuitamente, no canal do Youtube da Minha Biblioteca Católica (https://youtu.be/TU24y3I_H2U?si=UPENDFkAf7DRlO6X).

Biografia inédita de Carlo Acutis

O livro em versão inédita no Brasil (©Divulgação MBC)

A Minha Biblioteca Católica também lançou o livro “Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres”, em versão inédita no Brasil. Traduzida da obra original de Marie & Jean-Baptiste Maillard, a biografia é considerada a mais completa já publicada sobre Carlo. A edição conta com um prefácio escrito por sua mãe, Antonia Salzano, além de relatos de familiares e amigos próximos. Inclui também fotos do acervo pessoal da família, uma seleção especial de meditações espirituais escritas pelo jovem beato e um posfácio exclusivo sobre o milagre da sua beatificação, ocorrido no Brasil, cuja história foi reconhecida oficialmente pelo Vaticano. A edição está disponível em audiobook no aplicativo da editora, o Peregrino, pelo link. O livro físico pode ser adquirido pelo site https://bibliotecacatolica.com.br/.

