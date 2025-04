Mundo Ucrânia

Ucrânia: 618 crianças mortas desde início da invasão russa

Alvos civis: sete crianças entre as 34 vítimas fatais do pesado ataque russo no Domingo de Ramos em Sumy. Outras 119 pesoas ficaram feridas, incluindo 15 crianças.

Vatican News As forças russas mataram 618 crianças desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, e feriram 1.884, de acordo com um novo número anunciado nesta segunda-feira, 14, pelo Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, relata o Ukrinform. "Mais de 2.500 crianças sofreram na Ucrânia como resultado da agressão armada em larga escala da Rússia. Até a manhã de 14 de abril de 2025, segundo informações oficiais de procuradores para a infância, 618 crianças foram mortas e mais de 1.884 sofreram ferimentos de gravidade variável", diz o comunicado. Local de ataque missilístico russo em Sumy, em 13 de abril de 2025. (Foto: Oleg Voronenko/AFP) (AFP or licensors) Este trágico número inclui as sete crianças mortas no Domingo de Ramos na cidade de Sumy durante ataque missilístico russo, que provocou a morte de 34 civis e ferimento em outros 119, dos quais 15 crianças. O anúncio foi feito pela porta-voz do Serviço Estadual de Emergência na região de Sumy, Oleg Strelka, conforme relatado por Ukrainska Pravda. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

