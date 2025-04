Uma revista, laboratório de coexistência entre israelenses e palestinos

Escombros de um prédio após um ataque em Deir al-Balah, no centro de Gaza (AFP or licensors)

A revista, fundada em 2010 por jornalistas israelenses e palestinos, é um exemplo de coexistência entre dois povos que há muito tempo estão em conflito. +972 o título da revista, que leva o nome de um prefixo telefônico comum entre Israel e os territórios palestinos.

Roberto Cetera - Tel Aviv

Israelenses e palestinos têm pelo menos uma coisa em comum: o prefixo telefônico +972. Foi com base nesse raro compartilhamento que um grupo de jovens jornalistas israelenses e palestinos decidiu embarcar em uma nova iniciativa editorial sob a bandeira da coexistência pacífica entre os dois povos e da denúncia da violência associada à ocupação militar, chamando-a de +972.

O testemunho do editorialista Meron Rapoport

Meron Rapoport, israelense, é um dos editorialistas mais conhecidos da revista, juntamente com seu editor Ghousoon Bisharat, palestino com cidadania israelense. "Nos primeiros anos, cobrimos principalmente as experiências que mostravam a possibilidade de coexistência em paz entre os dois povos, mas também o caráter agressivo e violento da ocupação militar israelense na Palestina e dos colonos. Depois, com o tempo, a parte dedicada ao jornalismo investigativo aumentou, o que levou à sua crescente popularidade".

O inglês como idioma para um público internacional mais amplo

A revista on-line +972, escrita em inglês, gerou um componente em hebraico igualmente importante, chamado Local Call, do qual Meron é o responsável. "A Local Call certamente não tem os números da +972, que se tornou um ponto de referência essencial para jornalistas europeus e ocidentais que querem entender mais sobre o conflito israelense-palestino. A Local Call não é simplesmente uma tradução hebraica da +972: ela tem, além de artigos em comum, sua própria especificidade em questões mais inerentes à dinâmica da sociedade israelense. “O idioma inglês, por outro lado, nos permite ter um amplo público internacional e uma boa circulação também nos círculos palestinos; somos provavelmente a mídia editada em Israel lida com mais interesse nos territórios palestinos”, diz ele.

A equipe editorial permanente é composta por pouco mais de 10 jornalistas profissionais, mas a rede de colaboradores é muito ampla, com correspondentes também de várias cidades e capitais estrangeiras. O boom editorial do +972 obviamente coincidiu com o início da guerra em Gaza: "Nosso trabalho", continua Meron, "imediatamente marcou uma diferença em relação aos outros meios de comunicação, tanto pelas reportagens de nossos colaboradores dentro da Faixa (onde é preciso lembrar que Israel não permite a entrada de jornalistas, nota do editor) quanto pelas investigações sobre a conduta do exército israelense na guerra".

As investigações mais importantes e o Oscar para 'No other land'

Duas investigações importantes, por exemplo, foram amplamente repercutidas: a do protocolo 'Hannibal' (o procedimento contestado que permitiria o 'fogo amigo' no caso de risco de tomada de reféns, ed.) e a da plataforma digital 'Lavender' (um aplicativo de inteligência artificial usado pelo exército israelense que é supostamente responsável pelo alto número de vítimas civis em Gaza, ed.). “Essa investigação sobre o IA usado na guerra”, acrescenta Meron, “registrou mais de um milhão de visualizações, às quais devemos acrescentar as muitas citações de outros jornais importantes de reputação internacional, como o ‘Guardian’ e, lembro-me, também o seu jornal”.

Mas a notoriedade do jornal se tornou global quando dois dos principais editores do +972, o palestino Basel Adra e o israelense Yuval Abraham, fizeram o documentário “No other land” (Nenhuma outra terra), sobre a destruição sistemática de casas palestinas na aldeia de Masafer Yatta, que ganhou um Oscar em março passado em Hollywood. “No other land é um documento terrível”, continua Rapoport, "e é uma pena que os israelenses não tenham permissão para assisti-lo. E isso diz muito sobre o nível de liberdade de informação neste país. Muitos israelenses não sabem o que realmente está acontecendo em Gaza e nos territórios ocupados da Cisjordânia, e a Local Call foi criada justamente para compensar esse déficit, assim como eles não sabem do isolamento internacional que Israel construiu em torno de si, porque os jornais israelenses não falam sobre isso".

Compromisso com a paz, a democracia e a justiça social

+972 e Local Call não coletam publicidade e não recebem subsídios de órgãos públicos para se manterem independentes. “O sistema de mídia israelense está sob pressão”, explica Meron Rapoport, "os canais de TV privados são condicionados pelo mercado publicitário, no qual os anunciantes não gostam de ser associados a posições políticas antigovernamentais, o canal público está sob a mira da privatização, e não é diferente a situação dos jornais que não são apreciados pelo governo. O “Hareetz”, o jornal histórico da área progressista e democrática, por exemplo, teve toda a publicidade institucional removida. E, de qualquer forma - talvez isso seja pouco conhecido no Ocidente -, os jornais estão sujeitos à censura militar, o que obviamente também afeta nossas reportagens de Gaza. Todos os nossos artigos ainda podem ser acessados em www.972mag.com. Mas essas dificuldades não diminuem nosso compromisso com a democracia, a paz, a justiça social, a transparência e a liberdade de informação". Os jornalistas do +972 e do Local Call estarão na Itália nos próximos dias, onde participarão, entre outras coisas, do Festival Internacional de Jornalismo em Perugia.