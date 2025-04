Prêmio Zayed: inscrições abertas para bolsas de estudo sobre a Fraternidade Humana

O Comitê do Prêmio e a Universidade de Georgetown convidam jovens estudantes universitários a participarem de um programa intensivo de diálogo inter-religioso e intercultural que responde aos desafios da sociedade contemporânea. Os encontros se realizam on-line e terminam com uma semana de estudos na Indonésia.

Vatican News

O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana e o Centro Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown abriram as inscrições para a segunda edição do Programa Anual de Bolsas de Estudo para a Fraternidade Humana, uma iniciativa intercultural e inter-religiosa para estudantes de graduação e pós-graduação de universidades do mundo todo. Incluirá encontros on-line a partir de junho e uma viagem de estudos de uma semana em Jacarta, Indonésia, em agosto de 2025, que oferecerá aos bolsistas a oportunidade de se conectar com estudantes universitários provenientes de vários contextos e crenças, bem como com políticos, figuras religiosas, líderes comunitários e vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. O prazo final para as inscrições é 16 de maio próximo.

O Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana, lançado em 2024, visa envolver estudantes universitários do mundo inteiro num diálogo entre culturas, contextos e crenças diferentes, a fim de colaborar nos desafios mais urgentes da fraternidade humana entre os jovens. O programa faz parte da missão do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana de capacitar jovens líderes e equipar as futuras gerações de líderes com as competências e experiências necessárias para promover o valor da fraternidade. O programa também faz parte do Projeto Cultura do Encontro do Centro de Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown, um centro acadêmico importante no estudo interdisciplinar da religião e na promoção da compreensão inter-religiosa.

A primeira edição

Em sua primeira edição, o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana selecionou um grupo de 11 estudantes talentosos de 8 nações e 5 religiões para uma viagem de estudo e intercâmbio realizado em Abu Dhabi, em fevereiro de 2024. Na ocasião, os bolsistas participaram do primeiro encontro do Majlis da Fraternidade Humana e da cerimônia do Prêmio Zayed. Eles também se encontraram com o Grão Imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, destinatário honorário do prêmio, o presidente de Timor-Leste e membro do júri do prêmio de 2022, José Ramos-Horta. Antes, durante e depois da viagem de estudo, os bolsistas trabalharam para identificar os obstáculos para as comunidades inclusive nos campus universitários, identificar práticas positivas existentes e desenvolver propostas concretas para criar uma cultura do encontro que pudesse ser implementada entre as universidades de todo o mundo e dentro delas.

Futuros embaixadores da paz

O secretário-geral do Prêmio Zayed, o juiz Mohamed Abdelsalam, afirmou: "Colaborar com as universidades globais para ajudar a equipar a próxima geração de líderes com as competências e experiências necessárias para serem embaixadores da paz e da coexistência em suas universidades, comunidades e carreiras futuras é uma prioridade para o progresso da paz e da fraternidade humana. O Prêmio aprecia muito a colaboração em andamento com a Universidade de Georgetown nesta importante iniciativa.”

Thomas Banchoff, diretor do Berkley Center da Georgetown, disse: "O Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana é uma oportunidade única para levar adiante o espírito da Declaração sobre a Fraternidade Humana assinada pelo Papa Francisco e pelo Grão-Imame Ahmed Al-Tayeb em 2018. Nunca foi tão importante apoiar os jovens engajados no diálogo e na cooperação inter-religiosa." Aisha Alyassi, bolsista dos Emirados Árabes Unidos, em 2024, disse: "O Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana me ajudou a crescer pessoal e espiritualmente. Tivemos o prazer de conhecer vários líderes internacionais que enfatizaram a importância dos jovens no avanço dos processos de paz e na promoção da fraternidade humana. A confiança deles em nós deixou uma marca em nossos corações e nos fez sentir responsáveis ​​por proporcionar um mundo melhor para as gerações futuras".