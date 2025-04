Papa Francisco e o Turismo

Francisco alertou que o tempo livre não pode ser reduzido ao consumismo ou ao vazio. Ele incentivava o uso responsável e criativo do tempo de descanso e viagem. Em suas palavras, “não é a quantidade de tempo, mas a qualidade com que se vive que importa”.

Por Sidnésio Moura*

Para o Papa Francisco, o turismo deve ser mais do que lazer: deve ser um instrumento de encontro e de fraternidade entre os povos. Em diversas mensagens para o Dia Mundial do Turismo, ele ressaltou que “viajar é uma oportunidade para descobrir que há muito mais que nos une do que nos separa.” O turismo, quando vivido com espírito de abertura, pode derrubar muros e construir pontes, favorecendo a cultura do diálogo e a compreensão mútua. Francisco convida os cristãos e todos os homens de boa vontade a enxergarem no turismo uma ferramenta para curar feridas sociais e culturais, criando laços entre nações. Ele afirma que conhecer o outro é um passo essencial para superar preconceitos e promover a paz verdadeira. Assim, o turismo, quando guiado por valores humanos e espirituais, torna-se uma expressão concreta da cultura do encontro e da paz.

Uso responsável do tempo

Francisco alertou que o tempo livre não pode ser reduzido ao consumismo ou ao vazio. Ele incentivava o uso responsável e criativo do tempo de descanso e viagem. Em suas palavras, “não é a quantidade de tempo, mas a qualidade com que se vive que importa”. O turismo, nesse contexto, deve ser vivido com consciência, como um momento de crescimento interior, de contemplação e de renovação espiritual. O Papa também denunciou a lógica de um turismo que acelera tudo e impede o verdadeiro repouso. Para ele, é necessário desacelerar, escutar, observar, aprender. O tempo do turismo deve ser aproveitado para estar mais presente consigo mesmo, com os outros e com Deus. Usar bem o tempo é também um ato de responsabilidade ética e cristã, um exercício de liberdade e de sensibilidade social.

Sustentabilidade e turismo

A sustentabilidade estava no centro da mensagem de Francisco sobre turismo. Ele advertia contra as formas de exploração da criação e das pessoas em nome do lucro turístico. Inspirado na encíclica Laudato Si’, o Papa sugeriu um turismo que respeite o meio ambiente, a cultura local e os trabalhadores do setor. Ele denunciava o turismo predatório, que destrói ecossistemas, desfigura cidades e marginaliza populações. Em vez disso, colocava como sugestão um modelo de turismo ecológico, justo e responsável. Francisco exortava governos, empresas e turistas a agirem com consciência ecológica e social. O turismo sustentável era, para ele, um compromisso com as futuras gerações, uma forma concreta de viver a ecologia integral. Valorizar os pequenos empreendimentos, respeitar os limites naturais e promover a dignidade humana são caminhos indicados por ele para transformar o turismo em ferramenta de desenvolvimento solidário.

Turismo lento

Entre os apelos mais profundos do Papa estava o incentivo ao chamado “turismo lento”. Trata-se de uma proposta que convida os viajantes a desacelerarem o passo e redescobrirem o valor da simplicidade. Em vez da pressa de “marcar pontos” em roteiros lotados, Francisco sugeria experiências mais imersivas, silenciosas e reflexivas. O turismo lento valoriza o tempo de escutar histórias locais, contemplar a beleza da criação, partilhar com humildade o pão e a vida com os que vivem nos destinos visitados. O Papa acreditava que é nesse ritmo mais humano que o turismo se transforma em caminho espiritual e de conversão. O “turismo lento” também favorece o cuidado com a Casa Comum e o apoio às economias locais. Ele se opõe à lógica da superficialidade e do espetáculo e convida a um reencontro consigo mesmo, com os outros e com Deus por meio da viagem interior.

A Laudato Si’ e o turismo responsável

A encíclica Laudato Si’, publicada por Papa Francisco em 2015, é um marco na Doutrina Social da Igreja e na reflexão global sobre o cuidado com a Casa Comum. Ela oferece fundamentos éticos e espirituais que podem transformar a forma como praticamos o turismo. Para Francisco, tudo está interligado: o meio ambiente, a economia, a cultura e a vida humana. Isso exige um modelo de turismo que seja ecológico, sustentável e inclusivo. A encíclica convida o turista a não ser apenas um consumidor de paisagens e serviços, mas um peregrino consciente, que respeita o ritmo da natureza e valoriza as comunidades locais. O Papa alerta que o turismo inconsequente contribui para a degradação ambiental e a exclusão social. Propõe então a “ecologia integral” como base para uma nova lógica de viagem: contemplativa, fraterna e comprometida com o bem comum.



Conclusão

Que os profissionais de turismo e todos os destinos turísticos possam levar estas lições e orientações do Papa Francisco para podermos fazer um turismo responsável e que crie laços entre as diversas culturas e realidades.

*Sidnésio Moura é coordenador do Fórum Nacional de Turismo Religioso