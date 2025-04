Favelas da Esperança: o espetáculo pela paz das periferias do Brasil está Roma

Grupo de jovens da Paraíba que está em turnê pela Itália desde o início do mês, chega neste final de semana em Roma para uma programação intensa, a partir do "Aldeia da Terra" na Vila Borghese. O espetáculo "Favelas da Esperança" é gratuito e aberto ao público. O grupo já se apresentou para o Papa Francisco há 2 anos, na Praça São Pedro, e está de volta no contexto do Jubileu da Esperança para continuar levando a paz através da manifestação artística.

Andressa Collet - Vatican News

Um grupo de jovens brasileiros que teve o privilégio de dançar para o Papa em plena Praça São Pedro está de volta à Itália. Há quase 2 anos, o Instituto Afro Aurora Dance comemorou os 8 anos da encíclica Laudato si' com um espetáculo em defesa da Amazônia e da cultura dos povos originários com o intuito de divulgar a ecologia integral e que levava o nome: "Laudato si'. O Espaço da Vida na Terra". O espectador de honra era Francisco, "que queremos muito bem. Toda nossa periferia do Marcos Moura recorda muito do Papa Francisco, porque o nosso momento foi muito impactante, com uma atmosfera muito positiva, na Praça São Pedro, quando 20 adolescentes se encontraram ali com o Papa Francisco. Depois daquela belíssima experiência, ao retornar ao Brasil, nós percebemos que a comunidade veio a se comportar conosco de uma forma diferente. O reconhecimento é diferente. E, assim, posso confirmar que o nosso grupo é portador de paz e alegria. A periferia é uma portadora de alegria para o mundo inteiro", comenta Rodrigo Baima, coreógrafo e diretor do espetáculo.

Favelas da Esperança

Direto do bairro de Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, os dançarinos, então, estão de volta em turnê na Itália e desde o início de abril. Até o dia 16, a agenda do grupo percorre escolas, palcos e iniciativas de conscientização, como aquela de Roma neste final de semana, o Aldeia da Terra, organizada pelo Earth Day Itália (Dia da Terra Itália), com atividades organizadas por associações artísticas, esportivas e voluntárias italianas e internacionais.

O grupo já esteve no norte da Itália neste início do mês

O espetáculo “Portas Abertas, Favelas da Esperança” estreou ainda na Paraíba antes de embarcar para a turnê na Itália, e justamente na Praça Central de Marcos Moura. Na Itália, dentro do contexto do Jubileu da Esperança, o show - com texto e direção de Rodrigo Baima - mistura dança, teatro e capoeira para apresentar a realidade e as belezas da comunidade. O espetáculo contribui com a quebra de estereótipos do bairro de Marcos Moura, frequentemente associado à violência. E Rodrigo acrescenta:

"O espetáculo quer passar esse entusiasmo de levar uma mensagem de paz, de amor e resiliência diante de tantos confrontos e conflitos de guerra que acontecem no mundo. Através da dança e da arte é possível perceber o quanto conseguimos tocar e levar uma mensagem de paz não só para quem assiste, mas para o mundo inteiro."

O grupo é formado pela dançarina e percusionista Gylcyany Vitória Gama Dos Santos; pelo dançarino Clereson Ferraz Lins; pelo dançarino, capoerista acrobático e percussionista João Jacinto de Lima Neto; pela dançarina Rhanielle Farias Olinto; e pela atriz Maria Aparecida Gabriel de Moura Nascimento.

Depois de Roma, o grupo segue para um espetáculo na cidade de Cassino

A programação a partir de Roma

10 a 12 de abril – Roma (Vila Borghese) Apresentações e encontros na “Aldeia da Terra”

13 de abril – Roma (Terrazza sul Pincio, Vila Borghese) 11h – Participação na “Marcha pela Terra”

13 de abril – Roma (Casa Geral das Irmãs da Providência, Via Innocenzo IV 16) 16h – Espetáculo aberto ao público

14 de abril – Roma (Casa Geral das Irmãs da Providência, Via Innocenzo IV 16) 19h30 – Espetáculo aberto ao público

16 de abril – Cassino (FR) (Auditório Aula Pacis) às 17h