Intensos ataques israelenses em Gaza. Trump encontra Netanyahu

Mais de 50 mortos em ataques nas últimas horas na Faixa de Gaza, enquanto o Hamas lança foguetes contra Israel. O primeiro-ministro israelense, por sua vez, é esperado hoje na Casa Branca para um encontro oficial com o presidente Trump. Entre os itens da agenda uma revisão das negociações para os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas e a ordem de prisão emitida contra ele pelo Tribunal de Haia.

Roberta Barbi – Vatican News

Os intensos ataques israelenses fizeram pelo menos 50 vítimas nas últimas horas na Faixa de Gaza. É o que relatam as autoridades sanitárias locais, enquanto neste domingo pelo menos dez foguetes foram lançados em direção a Israel: alguns foram interceptados, outros caíram perto das cidades de Ashkelon e Ashdod e em comunidades vizinhas, causando danos a carros estacionados. Não há relatos de feridos.

A guerra não para

Em resposta a esses ataques aéreos, as respostas israelenses se concentraram ao norte de Deir-el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, depois que o ministro da Defesa de Israel, Katz, ordenou que eles “continuassem e expandissem” a ofensiva em andamento contra o Hamas. Pelo menos duas pessoas também morreram e outras seis ficaram feridas depois que um ataque aéreo israelense atingiu uma tenda em Khan Younis, na Faixa de Gaza: a tenda estava localizada do lado de fora do hospital Nasser, no sul da cidade, e era usada como base por vários jornalistas. De acordo com a mídia palestina, pelo menos dois jornalistas foram mortos nesse ataque. Falando do Hamas, as manifestações contra o grupo se multiplicaram por toda a Faixa neste domingo, sendo que a principal ocorreu em Jabalia, no norte.

O encontro Trump-Netanyahu

A questão dos reféns ainda nas mãos do Hamas, mas também a ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional de Haia contra o primeiro-ministro israelense por supostos crimes de guerra: esses são os principais tópicos da agenda do aguardado encontro na Casa Branca entre Trump e Netanyahu, definido pelo presidente americano como um encontro “urgente e importante”. Outros tópicos da pauta incluem a questão iraniana, as tarifas comerciais globais e o dossiê sobre o relacionamento entre Israel e a Turquia. Enquanto isso, na noite deste domingo, um cidadão americano de 14 anos foi morto na Cisjordânia, de acordo com fontes palestinas; “um terrorista”, assim o chamaram as Forças de Defesa de Israel.