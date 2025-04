O inferno sudanês, ignorado pelos poderosos

A ONG Coopi, que trabalha no Sudão há mais de 20 anos, dá o alarme sobre o que chama de uma das “mais graves crises humanitárias das últimas décadas”. O presidente Claudio Ceravolo, no 60º aniversário da organização, enfatiza a importância de um compromisso cada vez maior com a cooperação internacional: "é necessário um despertar das consciências para relançar os valores da paz".

Stefano Leszczynski – Vatican News

Dois anos atrás, em 15 de abril de 2023, um conflito brutal eclodiu no Sudão entre as Forças Armadas Sudanesas (Saf) e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (Rsf), causando a pior crise humanitária do mundo. Uma guerra esquecida, no entanto, ofuscada pelos cenários igualmente dramáticos na Ucrânia e em Gaza, cujo impacto em termos de deslocamento, alimentos, água e assistência médica provavelmente se precipitará ainda mais, afetando grande parte da África Oriental e colocando milhões de vidas em risco.

Pessoas exaustas pela guerra

“O que está ocorrendo no Sudão é um dos melhores exemplos do que o Papa Francisco chama de ‘a terceira guerra mundial em pedaços’.” Claudio Ceravolo é o presidente da Coopi - Cooperação Internacional, uma ONG que está presente no Sudão há mais de 20 anos. “Antes da guerra, estávamos operando no país com projetos basicamente de desenvolvimento agrícola, segurança ambiental e empoderamento das mulheres, no entanto”, observa Ceravolo com pesar, “todos esses projetos foram dizimados pela guerra e, desde 15 de abril de 2023, não temos feito nada além de assistência de primeiro nível e de urgência para ajudar as populações devastadas pela guerra”.

Grave emergência humanitária

De acordo com dados concordantes de várias agências da ONU, mais de 12 milhões de pessoas foram deslocadas no Sudão desde a eclosão da guerra há dois anos e, dessas, quase 4 milhões buscaram refúgio além das fronteiras, em países como Egito, Chade e Sudão do Sul, que já enfrentam graves pressões humanitárias. Quase um terço da população sudanesa está deslocada e metade dela é composta por crianças.

Chiara Zaccone, coordenadora do programa da Coopi no Sudão, chegou ao país logo após o início da guerra e viu a situação humanitária e a violação dos direitos humanos básicos se deteriorarem em um ritmo crescente. “Desde o início do conflito”, diz ela, "houve mais de 29 mil vítimas, das quais 7.500 são civis, mas o número é muito maior se levarmos em conta também as pessoas que morreram por causas indiretamente ligadas à guerra. O Sudão, de fato, até o momento, também é um país onde uma grave condição de insegurança alimentar e fome foi declarada em mais de um local". A crise alimentar afeta 24 milhões de pessoas, enquanto pelo menos 270 mil não têm acesso à água potável. Os serviços básicos também estão comprometidos: nas áreas mais afetadas pelo conflito, apenas 25% das instalações de saúde permanecem operacionais, enquanto a falta de água e as condições higiênicas precárias estão incentivando a disseminação de doenças como cólera, dengue e malária.

Faltam fundos para ajuda

“Diante da enormidade de necessidades”, diz Filippo Ungaro, porta-voz do Unhcr na Itália, “há pouco interesse por parte da comunidade internacional em lidar com essa crise do ponto de vista financeiro. Nosso plano regional para o Sudão tem apenas 9% de financiamento, o que gera uma enorme preocupação com a própria sobrevivência dos refugiados e das pessoas deslocadas". O êxodo de civis que fogem do conflito no Sudão envolve todos os Estados vizinhos, com consequências desestabilizadoras para sociedades que já se encontram em um estado frágil. O Chade abriga entre 700 e 800 mil sudaneses e continua mantendo suas portas abertas; o Egito, um milhão e meio; a Líbia, mais de 250 mil; e Uganda, mais de 700 mil. “Claramente”, enfatiza Ungaro, “essa incapacidade da comunidade internacional de resolver conflitos internacionais por métodos pacíficos, a escassez de fundos alocados para respostas de emergência só continuarão a alimentar esse fluxo de pessoas para o mundo exterior e que, se não puderem voltar para casa, tentarão de todas as formas reconstruir suas vidas em outro lugar, mesmo ao custo de atravessar o mar”.

Os interesses por trás da guerra

A alocação de mais recursos financeiros, no entanto, não seria suficiente para resolver o sofrimento dos sudaneses. “Mesmo que a ajuda econômica fosse 100 vezes maior amanhã”, diz Ceravolo, da Coopi, “sem um compromisso político sério para pôr fim à guerra, muito pouco seria resolvido”. Como, então, essa preguiça política pode ser justificada em nível internacional? Uma inação que é encontrada em quase todas as situações de conflito em nível global. “Os interesses econômicos estão tão difundidos”, observa Ceravolo com amargura, “que a guerra agora é vista como uma política econômica realizada com outros meios”.