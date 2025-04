Encontro sobre diálogo inter-religioso em Roma tem representantes da Santa Sé

A abertura do evento com representantes da Santa Sé nesta terça-feira (08/04)

A capital italiana foi escolhida para sediar a reunião de preparação ao VI Fórum Europeu de Diálogo Comum por acolher o Ano Jubilar. Representantes de diferentes religiões, inclusive da Santa Sé, analisam temáticas ligadas ao diálogo inter-religioso para abordar os desafios mais urgentes da Europa na promoção da paz. O evento é promovido pelo Centro Internacional KAICIID, que atua no debate do tema, e inclusive já foi recebido pelo Papa Francisco em Lisboa, em 2023.

Andressa Collet - Vatican News

A cidade de Roma está sediando uma reunião de preparação ao VI Fórum Europeu de Diálogo Comum (EPDF) que será realizado em Genebra, na Suíça, em novembro deste ano. O encontro na capital italiana intitulado "Horizontes Comuns - Caminhos inter-religiosos para a coesão social e a justiça climática na Europa" começou nesta terça-feira (08/04), no Auditório Autonianum, para explorar os principais desafios vividos entre comunidades e atores religiosos, além de formuladores de políticas, que devem elaborar um programa envolvente e inclusivo, com identificação de palestrantes de impacto, para o evento europeu.

O Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural (KAICIID), com sede em Portugal desde 2022, é quem organiza as iniciativas. De fato, o Papa Francisco quando esteve em Lisboa em 2023, chegou a receber uma delegação da organização no terceiro dia de viagem apostólica ao país. Ao dirigir algumas palavras ao grupo, falou sobre o valor da fraternidade e do diálogo, e sobre o perigo do fechamento e do proselitismo.

A preparação em Roma ao VI Fórum Europeu de Diálogo Comum

Entre os representantes da Santa Sé na reunião em Roma que termina nesta quarta-feira (09/04) estão o arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e o cardeal George Jacob Koovakad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, que participaram da introdução da jornada de dois dias de trabalho. O secretário-geral interino do KAICIID, o português António Carlos Carvalho de Almeida Ribeiro, conversou com Joseph Tulloch, do Vatican News, sobre a escolha da capital italiana para sediar o evento em pleno Jubileu da Esperança:

"O evento de hoje é uma reunião de especialistas que prepara a Conferência Europeia para o Diálogo que será realizada em Genebra. É um importante evento porque corresponde à principal atividade do Centro Internacional de KAICIID na Europa que se realiza a cada 2 anos: este ano em Genebra, como disse. Este evento aqui em Roma é de preparação. Escolhemos Roma, entre outras razões, por ser também este ano o Ano Jubilar. E temos muito gosto em ter aqui representantes da Santa Sé e de outras religiões e de comunidades múltiplas que, em conjunto, vão discutir esses temas fundamentais para a nossa sociedade europeia."

O Centro Internacional KAICIID

António de Almeida Ribeiro, que já foi inclusive embaixador de Portugal junto à Santa Sé, é um diplomata comprometido na promoção do diálogo intercultural e inter-religioso que foi nomeado recentemente a secretário-geral interino pelo Conselho de Partes do Centro Internacional KAICIID.

A organização internacional nasceu em 2007 pelo impulso do Papa Bento VI e do rei saudita que dá nome à entidade, na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O trabalho visa o diálogo inter-religioso e intercultural, tendo como objetivo promover o diálogo e a compreensão entre as diferentes religiões e culturas, encorajar o respeito pela diversidade e prosseguir a justiça e a paz entre as nações e os povos, assim como combater o uso indevido da religião como justificação para a violência e a perseguição. O Centro é composto por um Conselho das Partes constituído por representantes dos Estados-membros fundadores - Arábia Saudita, Áustria, Espanha, bem como a Santa Sé como fundador observador - e um Conselho Diretivo composto por representantes de diversas religiões (incluindo Cristianismo, Budismo, Hinduísmo, Islão, Judaísmo, Jainismo e Sikhismo). A organização atua, assim, como um fórum de debate através da realização de conferências, eventos e ações de formação, encorajando o respeito pela diversidade, justiça e paz.