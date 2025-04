Dom Roberto: defender a cobertura universal da Saúde

O Dia Mundial da Saúde é celebrado todos os anos no dia 07 de abril data fundacional da OMS.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

O Dia Mundial da Saúde é celebrado todos os anos no dia 07 de abril data fundacional da OMS. Em 2025 vai destacar o tema: A Ação Global para a Saúde Universal, superando as lacunas e desigualdades na equidade, acesso e qualidade dos serviços da saúde para todas as pessoas e todos os povos. Como objetivos específicos se propõe a defesa de um acesso amplo e universal dos serviços de assistência médica para todos/as garantindo qualidade e eficiência. Promover a equidade na saúde com uma abordagem humanitária justa e solidária, assumindo especialmente as populações mais vulneráveis e marginalizadas. Incentivar comportamentos saudáveis e sustentáveis, transformando estilos de vida, elevando a qualidade e plenitude da existência humana. Fortalecimento dos sistemas da saúde, melhorando sua sustentabilidade e financiamento como o controle social, a “accountability” e a transparência no fornecimento dos serviços.

Um alinhamento e maior conexão com os outros objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) para ter maior impacto e obter resultados comprovados em relação ao Bem Estar e Saúde Integral de toda a humanidade.

Estes propósitos lembram-nos do período da Pandemia do COVID, quando a humanidade descobriu os seus limites e fragilidades e a necessária interdependência e ajuda e colaboração de todos povos e nações para lutar juntos contra o vírus do COVID 19. Agora junto ao grito dos pobres e da Terra que ressoam na CF 2025, assumamos como missão a defesa da vida saudável para todos(as), construindo a fraternidade universal na partilha, comunhão dos bens e recursos da saúde.

Que Nossa Senhora da Saúde nos impulsione a tornar realidade o lema da Campanha da fraternidade 2012: “Que a saúde se difunda sobre a terra”, (cf. Eclo 38,8). Deus seja louvado!