Ucrânia: crianças procuram superar traumas de guerra com ajuda de cães

Em Odessa, a Caritas deu início a sessões de reabilitação psicossocial e física para crianças deficientes, envolvendo o uso de amigos de quatro patas selecionados e treinados por uma especialista que, desde criança, sonhava em oferecer um espaço onde pudesse ensinar adultos e crianças a se comunicarem com eles. Para a mídia do Vaticano, a voluntária conta como, em meio à destruição e aos bombardeios diários, há pessoas que trabalham de forma criativa para ajudar os outros.

Olena Komisarenko e Svitlana Dukhovych - Vatican News

Olena Velychenko nasceu em Kherson, no sul da Ucrânia, e viveu lá até o início da invasão russa. Seu sonho desde a infância, conta em uma entrevista à mídia do Vaticano, era criar um grande centro de treinamento de cães, onde adultos e crianças pudessem vir com seus amigos de quatro patas, e até mesmo os mais jovens que não têm nenhum, para aprender a se comunicar adequadamente com eles. Graças ao apoio de amigos e simpatizantes, a jovem conseguiu abrir o centro, mas a guerra a obrigou a se mudar para Odessa, onde deu continuidade ao negócio. Lá, Olena foi contatada pela Caritas, que lhe propôs organizar sessões de “terapia com cães” para grupos de crianças deficientes.

"A primeira vez que fui lá, fiquei em dúvida”, diz ela. ”No passado, eu só tinha tido uma experiência com uma criança com deficiência mental, enquanto aqui era um grupo de oito ou dez menores. Mas tudo correu muito bem. Havia também crianças de Kherson, minha cidade natal, que foram deslocadas. Suas mães também vieram e é muito importante que não apenas a criança, mas também a mãe possa relaxar e obter alívio emocional ao se comunicar com o cão”, continua Olena. "Muitas mães me disseram que tiveram de deixar suas casas e se mudar para outro lugar. Foi uma experiência muito importante para mim, porque essas histórias nos tocam profundamente e não nos deixam indiferentes."

Uma criança ao interagir com um cão da terapia

Cães de terapia

Os “cães de terapia” fazem parte de um método de assistência à reabilitação psicossocial e física que utiliza cães especialmente selecionados e treinados. Oferece às pessoas a oportunidade de receber ajuda psicofisiológica, pois a interação com os cães normaliza o sistema nervoso, reduz a pressão arterial e o estresse psicológico. Essa terapia pode ser útil para crianças e também para adultos que, quase todos os dias na Ucrânia, não apenas ouvem o som de sirenes de ataque aéreo, mas também o som de explosões e veem a destruição com seus próprios olhos.

Os animais também sofrem. No entanto, como explica Olena, os cães de terapia não reagem a bombardeios ou explosões, porque aqueles que suportam o estresse e são capazes de suportar altas cargas psicológicas são selecionados para essa atividade. “Um cão de terapia não pode ser agressivo com pessoas ou outros animais”, esclarece Olena, ”ele deve ser sociável, emocionalmente estável, e nós selecionamos e treinamos exatamente esses cães. Os nossos sempre trabalham com alegria e estabelecem contato com as pessoas com facilidade”, ela especifica. ”Por exemplo, quando colocamos o equipamento que usamos durante as sessões no carro, os cães já entendem que estamos prestes a alcançar crianças ou adultos e isso os deixa incrivelmente felizes. Eles entram no carro e ficam ansiosos para ir”.

Um cão de terapia

Os efeitos benéficos para as crianças

A voluntária descreve as crianças ficam muito felizes após as sessões. Elas tiram fotos, acariciam e abraçam os cães, e os terapeutas sempre perguntam quando serão os próximos. “Certa vez, eu estava no bonde em Odessa”, lembra Olena, ”e em uma parada uma garotinha e seu pai entraram. Ela sorriu para mim e começou a me cumprimentar. Então me lembrei de quem ela era: era Katya, do centro de inclusão da Caritas. Ela tem problemas de fala, mas entende tudo. Ela só participou de uma sessão de terapia com cães, mas depois de três ou quatro meses ela me reconheceu. É muito bom quando você percebe que deu a uma criança ou a um adulto um pouco de bondade”.

Além dos momentos de alegria, a interação com cães de terapia também traz resultados a longo prazo. “As crianças se tornam mais autoconfiantes”, acrescenta ela: ”no contexto da guerra, muitas crianças se sentem solitárias. As famílias geralmente precisam deixar suas casas e as crianças são afastadas da escola, do ambiente e dos amigos. É muito difícil. Sei disso por experiência própria. É difícil começar tudo de novo. É difícil se acostumar com um novo lugar, encontrar novos amigos. É por isso que nossos cursos ajudam as crianças a se tornarem mais ativas e a encontrarem amigos”, diz Olena. ”Temos jogos em equipe envolvendo crianças e cães; e os pequenos começam a se comunicar mais uns com os outros. Como resultado, a ansiedade e a depressão ficam em segundo plano”.

A criança brinca com um cão de terapia

Ajudar os outros e oferecer um serviço à sociedade

Em meio à destruição, às notícias diárias de novas vítimas dos bombardeios russos e apesar do cansaço de três anos de guerra, voluntários ucranianos como Olena transformam a criatividade e paixão em um bem para a sociedade, pois consideram isso o valor mais alto. “Quando posso ajudar alguém a ser mais feliz”, ela conclui, ”fico muito feliz. Vejo os olhos felizes das crianças e também dos adultos. Muitas vezes eles me perguntam: quando você vai voltar? Quando nos veremos novamente? Então percebo que estamos no caminho certo e que estamos fazendo tudo certo. E isso me inspira muito”.