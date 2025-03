Situação humanitária na Faixa de Gaza está em colapso, com risco de epidemias

De acordo com a Associação de Organizações Italianas de Cooperação e Solidariedade Internacional, “apenas 30% da ajuda concordada entrou e, em particular, as casas móveis que deveriam fornecer pelo menos abrigo não entraram”. Alguns dessalinizadores pararam e estão começando a ocorrer problemas no fornecimento de eletricidade. Até o momento, 90% da população de Gaza está deslocada. Ação contra a fome: dificuldade de fornecer refeições e alimentação adequados.

Alessandro Guarasci – Vatican News

Após o bloqueio da ajuda à Faixa de Gaza, a situação humanitária de milhares de palestinos corre o risco de piorar. Alfio Nicotra, do executivo da Aoi, a Associação das Organizações Italianas para a Cooperação e Solidariedade Internacional, fala de uma situação próxima do colapso. “Na Faixa de Gaza”, explica ele, “o bloqueio é total e, no momento, também há bloqueios no fornecimento de eletricidade. Alguns dessalinizadores pararam de funcionar e isso claramente gera alarme entre a população civil. Israel afirma que, durante esses quarenta e dois dias (desde a trégua), foi fornecida ajuda suficiente para a população de Gaza. Pelo que sabemos, esse não é o caso. De acordo com as Nações Unidas, apenas 30% do que foi acordado chegou e, em particular, as casas móveis que deveriam fornecer pelo menos abrigo não chegaram. Isso seria um conforto para a população civil que não tem mais casa própria e vive em tendas improvisadas”. A Aoi organizou uma expedição na passagem de Rafah, no Egito, há um ano, para pedir um aumento no fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Milhares de barracas esperando para serem entregues

As Nações Unidas e as organizações não governamentais associadas trouxeram cerca de 100 mil barracas enquanto centenas de milhares de palestinos tentavam voltar para suas casas, muitas delas destruídas ou danificadas demais para serem habitadas. Mas os progressos humanitários dependem do fluxo contínuo de ajuda. A Organização Internacional para as Migrações tem agora 22.500 barracas em seus armazéns na Jordânia, depois que os caminhões de suprimentos devolveram a carga não entregue quando a entrada da Faixa foi fechada, diz Karl Baker, coordenador regional de crises da agência. A International Rescue Commission (Comissão Internacional de Resgate) ainda tem 6,7 toneladas de medicamentos e suprimentos médicos esperando para entrar em Gaza.

Risco de epidemia e preços altíssimos em Gaza

É justamente a questão de onde abrigar os palestinos que estão retornando ao norte da Faixa de Gaza que está entre as mais difíceis de resolver. “Os banheiros químicos”, enfatiza Nicotra, “são essenciais porque, como não podemos restaurar a rede de esgoto, a rede de abastecimento de água, o risco é que, com a chegada da estação mais quente, a cólera e o tifo ou outras doenças se espalhem, como já aconteceu neste verão, afetando especialmente a população mais frágil após o fim da primeira fase da trégua. É claro que estamos presentes com nossos parceiros na Faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, onde há tensões contínuas entre os colonos e a população residente. Portanto, apelamos para o direito internacional, porque ele é uma bandeira da civilização que caracteriza a comunidade internacional, em oposição à barbárie da guerra”. Até o momento, 90% da população de Gaza está deslocada, 60% da infraestrutura está danificada e dos 37 hospitais que existiam antes da guerra, hoje não mais do que uma dúzia está em pleno funcionamento. Deve-se acrescentar que, com o início das hostilidades, os preços de alguns alimentos triplicaram, por exemplo, um quilo de frango há dois anos custava 5 dólares e agora custa 14. E isso está fazendo com que os casos de desnutrição aumentem exponencialmente.

A vida de milhares de palestinos em risco

Para a organização Action Against Hunger, a suspensão da ajuda humanitária em Gaza ameaça reverter o progresso alcançado até agora, colocando em risco a vida de milhões de palestinos em Gaza e o trabalho das organizações humanitárias. “Desde o início da trégua em Gaza, uma média de quase 300 caminhões por dia entrou pelas passagens disponíveis, mas isso ainda não é suficiente em comparação com as necessidades atuais da população e muito abaixo do que foi acordado na trégua”, diz um comunicado. Natalia Anguera, chefe de operações no Oriente Médio, acrescenta: “antes de domingo, mais alimentos foram autorizados a entrar em Gaza, o que nos permitiu intervir de forma mais adequada e reforçar nossa contribuição onde antes não podíamos acessar. Na Action Against Hunger, estávamos planejando enviar ajuda alimentar para Gaza na próxima semana para apoiar uma cozinha comunitária baseada em Gaza que ajudaria mais de 4 mil pessoas durante o mês do Ramadã, mas a restrição atual nos impede de fazer isso”.