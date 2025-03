O Ramadã não impede o plano israelense de demolir casas palestinas

As casas também estão sendo demolidas em Jerusalém durante o mês sagrado para o Islã. O pesquisador Aviv Tatarsky: é assim que as condições materiais de vida dos habitantes são afetadas, mas também sua sensibilidade religiosa. Os protestos dos deputados árabes no Knesset não são ouvidos.

Roberto Cetera – Vatican News

Não há apenas o Masafer Yatta relatado no filme No Other Land: as demolições de casas palestinas também afetam Jerusalém e seus subúrbios. Os ecos do sucesso do documentário vencedor do Oscar em Los Angeles, realizado por Yuval Abraham, Basel Adra, com Rachel Azor e Hamdan Ballal, ainda não diminuíram, e os bulldozers israelenses já começaram uma nova série de demolições. Dessa vez, em Jerusalém, e pela primeira vez durante o Ramadã. Aviv Tatarsky é pesquisador da organização Ir Amim (que, traduzido, significa a cidade das nações ou dos povos), que concentra suas iniciativas no papel da cidade de Jerusalém no conflito israelense-palestino, buscando soluções que garantam a dignidade e o bem-estar de todos os seus habitantes, israelenses e palestinos, na esperança de que a “Cidade Santa” possa um dia se tornar a capital compartilhada de dois Estados. Aviv vem estudando a situação das demolições de casas palestinas em Jerusalém há anos, e entramos em contato com ele por meio do porta-voz do Ir Amim, Ran Yaron.

Jerusalém Oriental, três locais afetados por demolições

“A prática de demolições vem ocorrendo há anos”, começou ele, “mas depois de 7 de outubro ela certamente se intensificou. As dos últimos dias têm a particularidade de terem ocorrido pela primeira vez durante o mês do Ramadã. E isso afeta não apenas as condições materiais de vida das famílias que vivem lá, mas também sua sensibilidade religiosa. As famílias despejadas recebem o jantar Iftar sobre os escombros de suas casas. As demolições ocorrem principalmente no primeiro dia da semana, que para os israelenses é domingo. Dessa vez, elas afetaram três locais em Jerusalém Oriental: Beit Hanina (onde a Custódia da Terra Santa administra uma escola bonita e eficiente, ed), e depois al-Issawiyya, no sope do Monte Scopus, e al-Zaym, um vilarejo que pertence à jurisdição municipal de Jerusalém, embora seja dividido dela pelo muro de separação e atravessado por um grande posto de controle”.

De quantas demolições estamos falando?

No ano passado, foram 181, no ano anterior, 140. Em média, são cerca de 120 demolições por ano, ou seja, cerca de 600 pessoas são expulsas de suas casas todos os anos.

Qual é a base jurídica na qual Israel legitima essas demolições?

Vamos começar dizendo que, embora Israel tenha anexado Jerusalém Oriental em 1980 (apesar da condenação da ONU na Resolução 478/80, ed.), o fato incontestável é que esse é um território ocupado ilegalmente desde 1967, no qual demolições ou deslocamentos populacionais não deveriam ser permitidos. E, consequentemente, os planos de uso da terra aprovados por Israel também não devem ter efeito. E esses planos diretores preveem a demolição de edifícios que não estão incluídos. Quando os habitantes palestinos solicitam uma licença de construção, muito raramente ela é concedida e, de qualquer forma, a espera pode levar vários anos. Isso os obriga, em alguns casos, a construir sem permissão, respeitando os volumes e estilos de construção dos vizinhos. Isso dá aos tribunais israelenses liberdade para emitir ordens de demolição. Nos últimos tempos, foram aprovadas regras ainda mais restritivas com relação às decisões judiciais, tornando as ordens de demolição ainda mais fáceis e rápidas.

Após as demolições dessas terras, os colonos israelenses se estabelecem nelas?

Nem sempre, nem necessariamente. Isso já aconteceu no passado, novamente em Jerusalém, no bairro de Sheikh Jarrah. Mas, na maioria dos casos, isso se limita à demolição.

Não há uma oposição generalizada a essa prática?

Há alguns protestos de deputados do partido árabe no Knesset, mas eles não são ouvidos. Além disso, é claro, há as campanhas de informação e denúncia que as organizações israelenses e palestinas de direitos humanos, como a nossa, vêm realizando há anos. Mas o governo continua em seu caminho. No ano passado, a Corte Internacional de Justiça, ao condenar a ocupação militar israelense, também incluiu a prática de demolições entre as consideradas discriminatórias e ilegais.