Crise no Quivu, na RDC: mais de 1 milhão de crianças fora da escola

Enquanto o avanço dos rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) continua em toda a região do Quivu, o governo de Kinshasa lança o alarme sobre o fechamento de escolas devido à instabilidade desenfreada no leste da República Democrática do Congo. O Unicef, por sua vez, expressa preocupação com as violações contra crianças e o aumento de crianças-soldados.

Valerio Palombaro - Vatican News

Mais de 1 milhão de crianças não podem frequentar a escola nas regiões do Quivu do Norte e Quivu do Sul, províncias do leste da República Democrática do Congo, em grande parte ocupadas pelos rebeldes do M23, apoiados por Ruanda. De acordo com o Ministério da Educação em Kinshasa, a crise atual levou ao fechamento de 2.594 escolas, incluindo 1.483 no Quivu do Norte e 1.111 no Quivu do Sul, afetando mais de 1,1 milhão de crianças.

A insegurança e o avanço do M23

Várias escolas foram bombardeadas, destruídas ou requisitadas por grupos armados para transformá-las em bases militares. O clima de insegurança permanente, alimentado pela presença dos rebeldes do M23, complica qualquer tentativa de voltar à normalidade nas escolas. Centenas de milhares de pessoas estão desalojadas. Bukavu, a capital da província, foi ocupada em meados de fevereiro pelo M23 e muitos moradores estão fugindo. Uvira, mais ao sul, também está passando por dias de grande tensão sob a ameaça da chegada dos rebeldes. Enquanto isso, a Congo River Alliance, o braço político do M23, anunciou a criação de um “governo paralelo” no Quivu do Sul, depois de ter feito o mesmo em Goma, a capital do Quivu do Norte.

O alarme do Unicef

Nesse clima de tensão, o Unicef expressou preocupação com o aumento significativo de relatos de violações graves contra crianças em partes do leste da República Democrática do Congo. O número de incidentes triplicou desde a última escalada de violência, que começou no final de janeiro de 2025. Durante esse período, os números revelam que os casos de violência sexual aumentaram mais de duas vezes e meia, os sequestros aumentaram seis vezes, os assassinatos e mutilações aumentaram sete vezes e os ataques a escolas e hospitais se multiplicaram doze vezes. “Apelamos urgentemente a todas as partes envolvidas no conflito para que cessem imediatamente essas terríveis e graves violações contra as crianças”, disse Jean Francois Basse, representante interino do Unicef no país africano. “O conflito”, acrescentou, ”está destruindo famílias, levando a uma insegurança generalizada e minando rapidamente o progresso feito nos últimos anos. Crianças vulneráveis, inclusive as que vivem nas ruas, nos dizem que temem por suas vidas”.

O recrutamento de crianças

O Unicef também está seriamente preocupado com relatos de recrutamento em massa de jovens, muitas vezes menores de idade, para o conflito, o que aumenta significativamente o risco de sequestro e recrutamento de crianças. A República Democrática do Congo tem um dos maiores números de casos confirmados de recrutamento de crianças em conflitos desde que os registros globais começaram em 2005. A escalada da violência no início do ano, com o rápido avanço do M23, está agravando a situação; enquanto a ONU diz que está trabalhando com o governo de Kinshasa sob um plano de ação assinado em 2012 para acabar com o recrutamento de crianças e outras violações graves.