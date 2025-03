Projeto Esperançar do Grupo UBEC recebe Selo Social

Da esquerda para a direita, Joaquim Alberto Andrade Silva, coordenador de Pastoralidade do Grupo UBEC; Padre Sérgio, da rede Salesiana Brasil; e Ednaldo Jardel Andrade Santana, analista de Pastoralidade do Grupo UBEC.

Iniciativa foi reconhecida por estar alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Vatican News

O Selo Social, maior certificador social do Brasil, reconheceu os resultados do projeto Esperançar do Grupo UBEC como iniciativa alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A entrega da certificação ocorreu na tarde desta terça-feira (11) no Palácio do Planalto. Foram contempladas 52 organizações por 151 iniciativas que geraram 421 impactos sociais e atenderam 60.683 pessoas.

Para o coordenador de Pastoralidade do Grupo UBEC, Joaquim Alberto Andrade Silva, o projeto Esperançar representa uma contribuição significativa da Igreja Católica na democratização do acesso à educação. “Ao oferecer cursos de extensão livres e gratuitos, o projeto promove a inclusão social e a igualdade de oportunidades, permitindo que pessoas de diferentes contextos socioeconômicos adquiriram novos conhecimentos e habilidades”.

Diretamente ligado ao Objetivo 4, que dispõe sobre Educação de Qualidade, o projeto promove oportunidade de aprendizagem de qualidade e acessível. Os cursos são destinados a todas as pessoas que desejam atualização e formação continuada, permitindo ampliar os conhecimentos em temas atuais e importantes para os diversos contextos da contemporaneidade, como Direitos Humanos, Educação, Tecnologia, Sustentabilidade, Comunicação Não-Violenta, entre outros. Todos os cursos são certificados, gratuitamente, pela Universidade Católica de Brasília (UCB).

“Ao receber o Selo Social, o projeto confirma a sua contribuição para o desenvolvimento pessoal e profissional de mais de 30 mil estudantes participantes e cerca de 60 mil inscrições nos cursos ofertados, fortalecendo a cidadania e incentivando a construção de uma sociedade mais justa e solidária”, comemora Joaquim.

O nome Esperançar foi inspirado na obra ‘Pedagogia da Esperança’ de Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira. Lançado em 2020, no contexto da pandemia da Covid-19, o projeto tem a missão de disseminar o conhecimento dando acesso à educação. “Em tempos de constantes mudanças e desafios, o Esperançar se destaca como uma fonte de esperança e transformação social, por meio da formação de pessoas que buscam enfrentar o futuro com mais confiança e competência”, finaliza o coordenador de Pastoralidade.

Conheça o Esperançar: https://esperancar.catolica.edu.br/

Selo Social

O Selo Social é uma certificação concedida a empresas, organizações e instituições que desenvolvem ações e projetos com impacto social positivo alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Ele reconhece iniciativas que promovem melhorias na qualidade de vida da comunidade, incentivando a responsabilidade social e a sustentabilidade. O selo valoriza práticas que contribuem para o desenvolvimento humano, econômico e ambiental, demonstrando o comprometimento das organizações com um futuro mais justo e sustentável.