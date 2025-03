Preservar as geleiras, essenciais para a vida

O tema do dia mundial da água que se celebra no dia 22 de março pela ONU desde 1993, conclama a preservação das geleiras.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

A água de degelo é de suma importância para a água potável, agricultura, indústria, energia limpa e ecossistemas equilibrados e saudáveis.

O rápido e intenso processo de redução e derretimento das geleiras é um sinal inequívoco do aquecimento global tornando o ciclo da água mais imprevisível e externo. Outra constatação ameaçadora é que o recuo glacial causa devastação, causando secas, inundações, deslizamentos de terra e elevando o nível do mar sendo um risco cada vez maior para populações litorâneas e insulares que podem transformar-se rapidamente em refugiados climáticos.

Torna-se necessário despertar a consciência da gravidade do recuo glacial e trabalhar juntos em estratégias que reduzam efetivamente as emissões de gases de efeito estufa e gerenciar a água de degelo de forma mais sustentável para as pessoas e a Casa Comum.

Este ano o tema da Campanha da Fraternidade nos convida a uma conversão integral que nos leve a escutar o grito dos pobres e da Criação, incluindo neste caso o grito da água nossa irmã pura e casta que sustenta nossa vida. Nosso corpo é constituído de 70% de água. Ao deixar de beber água, uma pessoa vive só três dias, porque perde 13 litros da água do corpo e morre. Por isso ela é um bem público, um direito humano universal, que nenhuma criatura pode deixar de ter livre acesso.

É realmente perverso converte-la em ouro azul, mercadoria ou bem privado somente para quem possa pagar, violando o princípio da destinação universal dos bens da terra. Cuidar da Casa Comum é preservar as geleiras, defender a água para todas as pessoas e criaturas, nunca esqueçamos que a água é dom de Deus e fonte de vida, sinal da água viva que Jesus prometeu. Por um uso responsável e equitativo da água que respeite a justiça e o bem comum da Criação. Deus seja louvado!