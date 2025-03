Prefeito de Roma: o Jubileu ajuda a capital a oferecer o que há de melhor

O Prefeito de Roma, Gualtieri, traça um balanço inicial do Ano Santo, falando sobre obras concluídas e planejadas: a nova Praça Pia é o símbolo, um espaço prático e ao mesmo tempo um ponto que valoriza o encontro entre as pessoas. “Mandamos um abraço ao Papa, estamos felizes que ele esteja se recuperando, todos os romanos estão próximos a ele".

Luca Collodi – Vatican News

“Um abraço ao Papa Francisco, estamos todos felizes por saber que ele está melhorando, estamos próximos a ele, pensamos e rezamos por ele e esperamos vê-lo de volta à sua extraordinária obra”. São os votos do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, entrevistado pela mídia do Vaticano. Gualtieri faz um balanço inicial do Jubileu, enfatizando o valor espiritual do evento e a colaboração entre a Prefeitura, a Santa Sé e o governo italiano para relançar a cidade, os subúrbios, o patrimônio cultural e os serviços à comunidade.

Prefeito Gualtieri, para começar, o senhor quer fazer uma saudação especial....

Sim, gostaria de enviar uma saudação e um abraço ao Papa Francisco. Eu e todos nós ficamos felizes ao ler que ele está melhorando. Estamos próximos a ele neste momento difícil, estamos pensando nele, estamos rezando por ele, estamos realmente muito atentos e estamos aguardando o seu retorno ao Jubileu, à Igreja, à sua obra extraordinária. Tenho um relacionamento maravilhoso com Sua Santidade e toda vez que o encontro, toda vez que o vejo, fico comovido com sua grande capacidade de exercer seu magistério dessa maneira tão profunda e, ao mesmo tempo, tão próxima das pessoas, capaz de se fazer entender e ser entendido por todos. Ele é realmente uma pessoa extraordinária e o povo de Roma o ama muito, todos são próximos a ele.

Prefeito Gualtieri, o Jubileu é uma oportunidade também para olhar atentamente ao território, neste caso a área metropolitana de Roma. Quais são suas expectativas para esse caminho da comunidade cristã?

Queremos ser coerentes com a mensagem deste Jubileu, que clama por esperança, mas também pelo cuidado com a criação, com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Tentamos realizar obras que, ao mesmo tempo, naturalmente servem para tornar a cidade mais acolhedora e eficiente para os peregrinos, mas também para torná-la mais bonita, mais verde, mais sustentável e mais inclusiva. A Piazza Pia seria o símbolo disso, no sentido de que também é uma obra prática, muito útil, com um túnel que agiliza o tráfego e possibilita a criação de uma grande praça para 150 mil pessoas, que vai da Praça de São Pedro até a Piazza Pia, mas ao mesmo tempo transmite a mensagem de uma cidade mais verde, com mais espaços para pedestres, que aproveita ao máximo sua extraordinária beleza e oferece pontos de encontro para as pessoas. Em breve, inauguraremos a ciclovia Monte Ciocci-San Pietro, que será construída ao lado da nova Via Francigena, que reformamos considerando que é um antigo percurso de chegada dos peregrinos a Roma, mas também para os romanos e turistas. Nas intervenções do Jubileu, refizemos 70% das ruas, do sistema viário primário, o que é um excelente resultado. Mas há intervenções sociais importantes. Foi muito bom para mim visitar as novas estruturas que montamos, onde os sem-teto não apenas são alojados em um local digno, quente e higiênico, onde podem dormir, comer e ficar, mas também são ajudados a se reerguer e encontrar esperança. Muitos deles perderam seus empregos por causa de um acidente e acabaram nas ruas. São ajudadas por nossos assistentes sociais e voluntários a recuperar a dignidade e a esperança, encontrando um trabalho voltando a ter uma vida mais normal. Para nós, isso também é fazer intervenções úteis, mas também coerentes com o espírito do Jubileu. Esperamos, portanto, uma cidade mais bonita, mas também uma cidade em que os romanos recuperem a confiança justamente na possibilidade de Roma superar uma fase de estagnação, de ser capaz de se transformar e, ao mesmo tempo, consciente da responsabilidade de acolher milhões de peregrinos para um momento espiritual tão importante para os cristãos, para os católicos, com valores que falem a todos os homens, porque assim os princípios deste Jubileu são verdadeiramente universais e tocam o coração, a consciência de toda a humanidade.

Prefeito, a relação entre instituições leigas e religiosas é frequentemente debatida. De fato, o Jubileu, ou seja, um evento religioso, tem um impacto positivo na vida de uma comunidade inteira como a romana...

Para a história de Roma, isso não é novidade. Muitos dos monumentos que restauramos, ou que são conhecidos e amados em todo o mundo, foram construídos por ocasião dos muitos Jubileus, mas para nós esse relacionamento, esse abraço, é importante. Outro dia eu quis chamar a Piazza Pia justamente de “praça do abraço”, um conceito que vai além da conciliação, de uma colaboração e de um afeto. É um dar e receber recíproco entre Roma, a Itália, a Igreja e o Vaticano, diante de desafios tão novos, tão poderosos e tão dramáticos em nosso tempo, que, em minha opinião, devem e podem ser enfrentados melhor juntos. Também pelo próprio fato de o Jubileu ser uma oportunidade para a Igreja falar ao mundo e para a cidade se preparar e se transformar positivamente.

O senhor falou sobre a Piazza Pia. Como a praça será concluída? Os artefatos arqueológicos encontrados durante os meses de obras serão expostos?

Sim. A praça já está pronta. Também concluímos as calçadas ao redor do Castelo Sant’Angelo, que são lindas e estavam um pouco em degrado. Em breve, também concluiremos a reforma dos jardins do Castelo Sant'Angelo, onde exibiremos a fullonica (lavanderia da época romana) com alguns dos artefatos que encontramos, enquanto que outras peças arqueológicas serão colocadas dentro do Castelo Sant'Angelo com uma exposição mais de museu. Esse é outro grande presente que essa obra nos deu. Naturalmente foi um grande desafio, um obstáculo imprevisto, mas, ao mesmo tempo, a escavação da praça nos permitiu conhecer coisas que não conhecíamos - a fullonica, o pórtico de Calígula, a vila de Agripina - e poder não apenas registrá-las em sua presença e estudá-las, mas também disponibilizá-las aos cidadãos, aos turistas.