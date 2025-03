Igreja na Espanha destaca histórias de esperança no Dia da Hispanoamérica

A data foi comemorada neste domingo, 2 de março, para recordar de sacerdotes, religiosos, missionários consagrados e leigos na América Latina. Neste Ano Santo, o Dia da Hispanoamérica (refere-se aos países da América que foram colonizados pela Espanha e, como resultado, têm o espanhol como língua predominante) teve como objetivo destacar as “histórias de esperança” baseadas na “importância da mensagem cristã”.

Vatican News

Sob o lema “História de esperança”, a Igreja espanhola, no âmbito do Ano Santo 2025, celebrou no domingo, 2 de março, o Dia da Hispanoamérica. A iniciativa tem como objetivo destacar a presença da Igreja ibérica na América Latina e seu trabalho em favor do desenvolvimento desses povos através de “histórias de esperança”, baseadas na “importância da mensagem cristã, onde a fé e a esperança são uma boa notícia para cada indivíduo e comunidade”.

“Os grandes desafios sociais e os sofrimentos de seus povos podem levar ao desânimo. No entanto, a mensagem do dia nos convida a olhar a realidade de uma maneira diferente, graças à presença real de Jesus Cristo”, recordou em nota a Conferência Episcopal Espanhola. “Tudo isso mostra que o bem não está totalmente ausente e mostra o povo americano como um 'continente de esperança'”, como lembrou o Papa Francisco:

A América Latina é o 'continente da esperança', porque dela se esperam novos modelos de desenvolvimento que combinem tradição cristã e progresso civil, justiça e equidade com reconciliação, desenvolvimento científico e tecnológico com sabedoria humana, sofrimento, fecundidade com alegria esperançosa. Só é possível manter essa esperança com grandes doses de verdade e amor, os fundamentos de toda a realidade, motores revolucionários de uma autêntica vida nova.

Prevost: povos americanos são autênticas “histórias de esperança”

Em mensagem para a data, o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, cardeal Robert Francis Prevost, destaca que “em todo o continente americano existem numerosas contradições, misérias e absurdos”. Ao analisar as notícias do dia”, observa ele, ‘podemos nos sentir sobrecarregados e incapazes de contribuir para a mudança’.

O prelado também observa que, embora a América Latina enfrente muitos desafios sociais, econômicos e políticos, Jesus Cristo age de maneira discreta e transformadora nas comunidades: “o principal ‘sinal dos tempos’ é o próprio Jesus Cristo, que deve ser reconhecido nas feridas e nos sofrimentos de nossos povos. Jesus Cristo sempre realiza, de maneira discreta, mas eficaz, a conversão, a comunhão, a fraternidade e a missão”.

No final da mensagem para o Dia da Hispanoamérica, o oresidente da Pontifícia Comissão para a América Latina se ocupa dos missionários e de seu trabalho no continente americano. No marco do ano jubilar, insiste na alegre proclamação de continuar fazendo dos povos americanos autênticas “histórias de esperança”.

A missão dos sacerdotes espanhóis na América Latina

A data tem como objetivo especial apoiar os sacerdotes espanhóis que deixaram suas dioceses de origem para trabalhar com a Igreja Católica na América Latina. Eles estão agrupados na Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), que atualmente conta com 138 sacerdotes espanhóis em diferentes países da América Latina, a maioria deles da diocese de Toledo (27).

Os padres têm tarefas pastorais em paróquias, escolas, seminários ou hospitais. Para o Dia da Hispanoamérica, a Comissão de Missões e Cooperação com as Igrejas da CEE preparou vários materiais, incluindo o pôster da data, a mensagem do presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, uma oração, um subsídio litúrgico e um documento com informações detalhadas sobre a OCSHA e as dioceses.

Dia da Hispanoamérica 2025