Haiti, Unicef: alarme na educação e gangues recrutam crianças

“Somente em janeiro deste ano, grupos armados destruíram 47 escolas na capital do Haiti. Com 284 escolas destruídas em 2024, os ataques implacáveis à educação estão aumentando, deixando centenas de milhares de crianças sem um lugar para aprender”. Esse é o alarme dado pelo Unicef por meio de Neetanjali Narayan, representante da organização no país caribenho. Com a escalada da violência em todo o Haiti, a educação - a última esperança para muitas crianças e a principal prioridade para os pais - nunca esteve em maior risco”, diz uma declaração informando que há apenas dois dias surgiram notícias de outro ataque. Imagens de vídeo capturam os gritos de crianças no chão, imóveis de medo: 'Um lembrete arrepiante de que esses ataques causam danos que vão muito além das paredes da sala de aula', ressalta Narayan.

Alarme de evasão escolar

Devido a esses ataques, ao deslocamento e ao agravamento da pobreza, o Unicef estima que uma em cada sete crianças no Haiti está fora da escola. E quase um milhão de outras correm o risco de abandonar a escola. “A educação, a última esperança para tantas crianças haitianas e uma prioridade máxima para os pais, nunca esteve tão em risco”, enfatiza a organização infantil da ONU. Também denuncia o fato de que o recrutamento de crianças para grupos armados aumentou em 70% no ano passado. Atualmente, até metade dos membros de grupos armados são crianças, algumas das quais têm apenas oito anos de idade. Sem acesso à educação, as crianças ficam mais vulneráveis à exploração e ao recrutamento por grupos armados. “A educação é uma das ferramentas mais eficazes que temos para quebrar esse ciclo”, afirma.

Investir na educação

Apesar dos desafios sistêmicos, a alfabetização é uma conquista altamente valorizada no Haiti e as famílias têm muito orgulho de investir na educação de seus filhos: desde a forma como as crianças vão à escola até as famílias que dedicam uma parte significativa de sua renda à escolarização. Para as famílias haitianas, a educação continua sendo uma tábua de salvação vital. O Unicef está ao lado das famílias no Haiti e oferece intervenções educacionais formais e não formais para garantir um aprendizado de qualidade para as crianças afetadas pela crise, incluindo a reabilitação de escolas danificadas durante os ataques, a criação de espaços temporários de aprendizado e a reintegração de crianças deslocadas nas escolas. Juntamente com parceiros, aulas de reforço também estão sendo realizadas para compensar o tempo perdido durante o fechamento das escolas.

Ajudando famílias com dificuldades econômicas

O Unicef também está fornecendo kits escolares e transferências de dinheiro para ajudar as famílias a lidar com as dificuldades econômicas associadas à educação de seus filhos e está coordenando intervenções de saúde mental e apoio psicossocial, bem como atividades de conscientização sobre a violência de gênero. No entanto, esse apoio é mínimo em comparação com a escala das necessidades do país. O Unicef está pedindo US$ 38 milhões para garantir que 600 mil crianças continuem estudando, apesar da crise. “Esse valor financiaria tudo, desde a criação de espaços temporários de aprendizado em locais de deslocamento até mais aulas de reforço e iniciativas de educação formal e não formal”, diz um comunicado. O objetivo também é “reabilitar escolas e fornecer às crianças o material escolar necessário”. No entanto, essas intervenções fundamentais são financiadas em apenas cinco por cento”. A paz e a estabilidade são desesperadamente necessárias no Haiti, mas o financiamento também o é. Atualmente, mais de meio milhão de crianças não têm acesso à educação. Mais de meio milhão de crianças não recebem o apoio escolar de que precisam e o Unicef e seus parceiros não são capazes de fornecer, não por causa dos grupos armados, mas por causa da falta de apoio dos doadores.”