Gershon Baskin: "A trégua em Gaza acabou"

O colunista e ativista pela paz israelense, recebido nos últimos meses pelo Papa Francisco junto com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, comenta à mídia vaticana sobre o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza e os ataques desta manhã em várias áreas da Faixa.

Roberto Cetera – Vatican News

“A trégua acabou”. Gershon Baskin, colunista e ativista pela paz israelense, não mediu palavras em seus comentários à mídia vaticana sobre o bloqueio da ajuda humanitária em Gaza e os ataques da manhã desta segunda-feira (03/03), em várias áreas da Faixa de Gaza. “Israel”, explicou Baskin, ‘não tem intenção alguma de passar para a chamada 'fase dois', que prevê o fim da guerra e a retirada das tropas. Netanyahu - como, aliás, havia prometido desde o momento do acordo, ao ministro Smotrich e seus aliados da extrema direita nacionalista e religiosa (nota do redator) - não tem outra intenção a não ser continuar a guerra. Continua a dizer que é necessário combater em Gaza até a vitória final sobre o Hamas. Mas está claro que nenhuma solução militar levará à vitória final; na realidade, está trabalhando apenas para a sobrevivência política de seu governo e de si mesmo”.

O bloqueio da ajuda

Sobre o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza, Baskin comentou: "É apenas uma provocação horrível para abrir caminho para a retomada da guerra. Terá repercussões terríveis na população, não na capacidade militar residual do Hamas." De acordo com o ativista pela paz, "há soluções políticas viáveis ​​por meio de mediação e compromisso" para evitar a retomada dos combates. "Soluções realisticamente praticáveis ​​imediatamente através da passagem para a fase dois das negociações", ressaltou, "que deveria ter começado há duas semanas de acordo com o cronograma acordado, mas que Israel não respeitou. Além disso, esta escolha implica abandonar à sua sorte os reféns ainda nas mãos do Hamas. Nossa única esperança agora é que o presidente Trump intervenha decisivamente para retomar as negociações com a mesma força usada em janeiro passado, forçando as duas partes a um cessar-fogo".