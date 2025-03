Estudo do Sipri confirma o rearmamento da Europa

O relatório do Instituto de Pesquisa de Estocolmo mostra um crescimento de 155% nas importações europeias de armas entre 2015-2019 e 2020-2024 como uma “resposta” à invasão russa da Ucrânia.

Giovanni Zavatta – Vatican News

Ainda é a invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, que influencia fortemente os dados sobre transferências de armas publicados pelo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). De fato, o último relatório, divulgado neste dia 10 de março, mostra que a Ucrânia se tornou o maior importador mundial de armas pesadas no período 2020-2024, com as compras do exterior aumentando quase cem vezes em relação a 2015-2019.

O crescimento das importações de armas na Europa

Outro fato significativo é o crescimento - um total de 155% entre os mesmos períodos - nas importações europeias de armas, novamente como uma “resposta” à invasão russa da Ucrânia e à incerteza sobre o futuro da política externa dos EUA. Estes últimos, por sua vez, aumentaram ainda mais sua participação nas exportações globais de armas para 43%, enquanto as exportações da Rússia caíram 64%. Os novos dados refletem claramente o rearmamento contínuo entre os países da Europa em resposta à ameaça da Rússia”, diz Mathew George, diretor do programa de transferências de armas do Sipri. Pelo menos trinta e cinco nações enviaram armas para a Ucrânia desde fevereiro de 2022 e mais entregas estão a caminho. Kiev recebeu 8,8% das importações globais em 2020-2024, a maioria das quais veio dos EUA (45%), Alemanha (12) e Polônia (11).

Os números dos EUA

Os números fornecidos pelo Sipri informam que as compras dos membros europeus da OTAN mais do que dobraram entre 2015-2019 e 2020-2024, com os Estados Unidos fornecendo 64% dessas armas, seguidos à distância pela França, Coreia do Sul, Alemanha e Israel. “Com uma Rússia cada vez mais beligerante e as relações transatlânticas sob tensão durante a primeira presidência de Trump”, comenta o pesquisador-chefe Pieter Wezeman, ‘os estados europeus da OTAN tomaram medidas para reduzir sua dependência das importações e fortalecer a indústria europeia de armas’ (mas eles ainda têm quase quinhentos aviões de combate e muitos outros instrumentos de guerra encomendados nos EUA). Em suma, os EUA continuam a aumentar sua participação nas exportações de armas: +21% entre 2015-2019 e 2020-2024, aumentando globalmente de 35% para 43%. Cento e sete estados compraram armas dos EUA nos últimos quatro anos. E, pela primeira vez em duas décadas, a maior parte das exportações de armas dos EUA em 2020-2024 foi para a Europa (35%) em vez do Oriente Médio (33%). Os EUA, observam os especialistas, “continuam a ser o fornecedor preferencial de recursos avançados de ataque de longo alcance, como aviões de combate”.

A posição da Rússia

As exportações russas, por outro lado, caíram drasticamente: a guerra contra a Ucrânia significa que mais armas são necessárias no campo de batalha e as sanções comerciais tornam mais difícil para a Rússia produzir e vender, enquanto os EUA e seus aliados pressionam os países a não comprarem armas russas. A Índia, a China e o Cazaquistão continuam sendo as principais nações que compram de Moscou. A Coreia do Norte exportou artilharia e mísseis para a Rússia para uso na Ucrânia. Com isso, ambos os países violaram as sanções da ONU contra Pyongyang.

Uma panorâmica sobre o fornecimento de armas no mundo

Deve-se observar que a França se tornou o segundo maior fornecedor de armas do mundo no período de 2020-2024, tendo feito entregas para nada menos que sessenta e cinco países. As exportações francesas para outros países europeus quase triplicaram entre 2015-2019 e 2020-2024, especialmente para entregas de aviões de combate para a Grécia e a Croácia e suprimentos para a Ucrânia. Mas foi a Índia, de longe, que recebeu a maior parte (28%), seguida pelo Catar (9,7%). Percorrendo o dossiê do Sipri, descobrimos que a Ásia e a Oceania continuam sendo os dois maiores continentes importadores de armas. No entanto, a parcela alocada a eles caiu de 41% para 33%. Uma queda que se deve, em grande parte, à redução de 64% nas importações de armas pela China, substituindo-as por sistemas projetados e produzidos localmente. A Índia (o segundo maior país do mundo), o Paquistão, o Japão e a Austrália estão entre os principais países importadores em ambos os continentes. Em relação ao Oriente Médio, as compras externas caíram 20% entre os dois períodos do relatório. No entanto, “os conflitos e as tensões regionais continuam a estimular a demanda por importações de armas na região”, diz o pesquisador Zain Hussain, “e dado o volume de entregas pendentes, o Oriente Médio continuará a ser uma das principais regiões importadoras”. Israel “recebeu ajuda militar substancial dos EUA após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023”, enquanto o Hamas, o Hezbollah e o Houthi “dependiam de armas iranianas”.

Insegurança na África

A insegurança e os conflitos também levam a um aumento acentuado das importações na África Ocidental. As transferências de armas cresceram significativamente nos últimos 15 anos. As compras estrangeiras combinadas quase dobraram (+82%) entre 2010-2014 e 2020-2024. A Nigéria foi, de longe, responsável pela maior parte (34%). O crescimento na África Ocidental, comenta a especialista do Sipri, Katarina Djokic, “tem sido surpreendente. Embora o volume de importações permaneça relativamente pequeno, ele tem importantes implicações geopolíticas. Estados como Burkina Faso, Mali e Senegal parecem estar aumentando rapidamente suas importações. Os fornecedores de armas estão usando as exportações para aumentar sua influência nessa parte do mundo, incluindo fornecedores emergentes como a Turquia”. De longe, os aviões de combate são a principal arma de ataque de longo alcance importada pelos países, mas o interesse em mísseis terrestres de longo alcance está aumentando. Em 2020-2024, os EUA forneceram 45% das exportações globais de mísseis. Em seguida, os números do Brasil se destacam: as compras de armas aumentaram 77% entre os dois períodos do relatório e foram responsáveis por 49% de todas as importações de armas para a América do Sul em 2020-2024. Os principais fornecedores nessa parte do mundo são a França, os EUA e o Reino Unido.

O comentário do secretário do comitê organizador das Semanas Sociais Católicas

Um dos principais aspectos do relatório Sipri é o aumento dos gastos militares em nível europeu. De acordo com o secretário do comitê organizador das Semanas Sociais dos Católicos, Sebastiano Nerozzi, entrevistado pela mídia do Vaticano, existe o risco de que, para aumentar os gastos com armas, o bem-estar social seja cortado “mesmo que não seja um risco imediato, porque os gastos são deduzidos dos parâmetros fiscais e, portanto, podem ser financiados em déficit. Mas é preciso considerar que, nesse caso, o déficit, além de seus aspectos regulatórios, sempre afeta a estabilidade percebida pelos mercados e as dívidas públicas e, portanto, pode exigir ajustes que, nesse caso, recairiam justamente sobre os gastos com a previdência. Portanto, trata-se de uma equação não necessariamente de soma zero que não pode ser considerada levianamente”. O aumento dos gastos militares anda de mãos dadas com as dificuldades da diplomacia. Para Nerozzi, na Europa “talvez tenhamos permanecido por muito tempo sob a falsa segurança da proteção estadunidense, sem perceber que isso exigia uma mudança qualitativa nas tentativas diplomáticas que estavam sendo feitas. Muito nacionalismo, muito foco no interesse próprio e pouca capacidade de coordenação. Somente uma Europa que sabe falar em uníssono pode coordenar seus acordos de segurança e, por outro lado, acima de tudo, apresentar uma estratégia diplomática que seja confiável, que seja orientada para valores genuinamente democráticos e que possa trazer uma solução para os conflitos que estão agora em nosso continente”.