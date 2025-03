Dom Oriolo: A Caixa Preta da Inteligência Artificial

É crucial que adotemos uma postura ética em relação às informações fornecidas pela IA evitando discriminação e assegurando que a tecnologia seja empregada para o bem comum. Nos adverte papa Francisco: “o uso das tecnologias ampliou as possibilidades, mas é importante que elas não acabem por substituir a imaginação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus”.

Dom Edson Oriolo - Bispo da Igreja Particular de Leopoldina MG

Participando de vários Congressos de Gestão Eclesial, onde abordei alguns pontos sobre a inteligência artificial generativa, um sacerdote perguntou: "Dom Oriolo, o senhor utiliza a inteligência artificial para a transferência de presbíteros?" . Uma pergunta humana que buscava uma resposta da inteligência não humana. Fui categórico ao responder que não utilizo. No entanto, hoje, possuímos uma tecnologia de informação muito sofisticada, resultado de um longo desenvolvimento histórico. Apesar de sua impressionante capacidade de processar informações, gerar ideias e sugerir caminhos, é fundamental reconhecer que IA não pode, e nem deve substituir a decisão humana. A IA pode ser uma ferramenta, um auxilio valioso na exploração de horizontes. Contudo, não podemos conceder à inteligência artificial o controle da seriedade e responsabilidade nas transferências e nomeações de sacerdotes, verdadeiros cooperadores da ordem episcopal.

A questão levantada me levou a uma reflexão mais profunda sobre a misteriosa "caixa preta" da inteligência artificial. Essa "caixa preta" representa a capacidade dos programas de IA de gerarem habilidades ou respostas de forma inesperada e veloz, a partir de intenções, instruções, informações e interações por meio de prompts, que direcionam a criação de conteúdos, imagens, áudios, vídeos e códigos. A ausência de transparência, de ética e de supervisão humana no funcionamento desses algoritmos suscita preocupações práticas significativas em relação aos resultados apresentados, exigindo avaliação e questionamentos criteriosos.

A IA pode ter muitos dados sobre um candidato, várias paróquias, mas falta-lhe o conhecimento mais personalizado do indivíduo e suas circunstâncias. Se assim não fosse, poderíamos pedir a IA que escolhe nossos governantes. Ela faria uma escolha ideal, e não real ou existencial. As habilidades e as qualidades de alguém passa pelo crivo do conhecimento que se tem dele ou do lugar onde já exerceu atividade e onde exercerá a nova missão. A capacidade de discernimento é exclusiva do ser humano, embora alguns possam ter adquirido maior ou menor conhecimento.

O renomado historiador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro "Nexus", nos adverte sobre os perigos da inteligência artificial. Ele destaca que, embora a tecnologia da informação tenha atingido um nível de sofisticação sem precedentes, estamos perdendo a capacidade de dialogar. A crescente polarização e a falta de confiança mútua impedem-nos de nos conectar com os outros e de compreendê-los. Diante desse cenário, questiona-se o valor de tanta tecnologia avançada se não conseguimos estabelecer um diálogo significativo. Harari ressalta que, embora a inteligência artificial demonstre notável capacidade, sua natureza a torna uma ferramenta potencialmente perigosa, a menos que seja rigorosamente controlada por meio de dados e informações precisas. Portanto, é crucial manter o senso de realidade e não entregar o controle total de nossas vidas a essa tecnologia.

Assim sendo, Harari alerta sobre o uso da tecnologia em seu estágio de desenvolvimento atual, indicando que IA é baseada em informação. Ele afirma “informação não é conhecimento. A maior parte de informação é lixo. Conhecimento é um tipo raro e caro de informação”. Esse pensamento de Harari nos faz entender que vivemos em uma era onde os algoritmos, sequências de instruções que orientam a tomada de decisões por computadores, permeiam diversos aspectos de nossas vidas. No entanto, a crescente dependência de algoritmos complexos, especialmente aqueles que alimentam a IA, suscita preocupações significativas. Um dos principais desafios é o fenômeno da “caixa preta” da IA. A falta de transparência, ética e supervisão humana levanta preocupações sobre viés ideológico e preconceituoso, além da responsabilidade.

A dependência cega em algoritmos que operam como “caixas pretas” traz riscos significativos em diversas áreas, exigindo uma análise cuidadosa de suas aplicações. A IA pode auxiliar no diagnóstico de doenças, mas a falta de transparência algorítmica exige validação de um médico ou vários especialistas para evitar erros de tratamento, com graves consequências para os pacientes. Na justiça criminal, a IA pode sugerir sentenças, mas, para evitar injustiças e discriminações, a decisão final deve passar pelo crivo de jurados e juízes. Na triagem de currículos por IA (análise de currículos ideológicos), pode-se reproduzir vieses existentes, discriminando candidatos com base em gênero, estética, local onde moram, raça ou origem social, limitando oportunidades de emprego.

Diante dos resultados obtidos, por meio dos prompts e da não compreensão do funcionamento interno da "caixa preta" da IA, é imperativo que utilizemos essas informações com transparência, ética e supervisão humana, visando maximizar os benefícios e minimizar os riscos. A análise criteriosa dos resultados apresentados pelos algoritmos é fundamental. Devemos aprofundar a investigação desses resultados com transparência e honestidade, garantindo que suas informações sejam compreensíveis e explicáveis. Como nos lembra a passagem bíblica: "Porque tudo o que é secreto será revelado, e tudo o que está escondido será conhecido e virá à luz" (Lc 8,17).

Além disso, é crucial que adotemos uma postura ética em relação às informações fornecidas pela IA evitando discriminação e assegurando que a tecnologia seja empregada para o bem comum. Nos adverte papa Francisco: “o uso das tecnologias ampliou as possibilidades, mas é importante que elas não acabem por substituir a imaginação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus”. No entanto, a sabedoria das cartas de São Paulo nos convida a ter fé e buscar um futuro melhor, seja como cristãos ou como seres humanos. Para garantir que a inteligência artificial (IA) seja usada de forma correta, precisamos sempre da supervisão de pessoas. Como diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,21: "Examinem tudo; retenham o que é bom." Isso significa que devemos sempre analisar as informações da IA para evitar erros e garantir que ela ajude a todos.